'Метинвест' присоединилась к инициативе ООН по восстановлению Украины

Группа Метинвест в Лондоне подписала Ukraine Business Compact 2023 – международный меморандум, содержащий принципы долгосрочного устойчивого экономического обновления Украины. Хабом, объединивший лидеров национального бизнес-сообщества, стал Глобальный договор ООН в Украине.

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Об этом сообщают на сайте "Метинвеста".

Ранее предполагалось, что этот документ будет подписан только международными компаниями, которые будут инвестировать средства в восстановление Украины. Однако сегодня при содействии ГД ООН в Украине украинские компании тоже присоединились к подписанию.

Ukraine Business Compact 2023 — создать целую экосистему для восстановления Украины. Участники, со своей стороны, обязались придерживаться основных принципов поддержки долгосрочного устойчивого экономического восстановления Украины: стабильно инвестировать, ускорять "зеленый" переход, работать в соответствии с международными стандартами, внедрять лучшие практики корпоративного управления и соблюдать все законодательные и нормативные акты относительно санкций.

"Экосистема – это партнерство разных бизнесов, поддержка друг друга и партнерство с государством, которое слышит бизнес и подключает его к вопросам восстановления. Это также и общественный сектор, который является движущей силой. Украинский бизнес становится основой и опорой для привлечения международных инвестиций в Украину" , – подчеркнула генеральный директор ГД ООН в Украине Татьяна Сахарук.

"Сейчас победа нашей страны в войне – это цель номер один. А дальше Метинвест сделает все от себя зависящее, чтобы отстроить государство и сделать его еще лучше. Уверены, что участие горно-металлургической отрасли в этом процессе будет одним из ключевых", – отметил генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков.

Компания Метинвест также сотрудничает с Глобальным договором ООН в сфере гуманитарной помощи. Так, инициатива Метинвест "Спасаем жизнь" и ГД ООН создали Центры психологической реабилитации и поддержки для пострадавших в результате войны украинцев. Первый центр откроют в Запорожье уже в июле: Метинвест поможет обустроить и меблировать помещения для организации центра, а также привлечь психологов и персонал. ГД ООН в Украине, в свою очередь, разработает концепцию и программы психологической помощи, проведет обучение психологам и персоналу центра и организует его работу.

Напомним, с начала полномасштабной войны Метинвест направил на помощь государству и его гражданам 3,7 млрд грн, из которых более 2 млрд грн - на нужды армии в рамках милитарной инициативы Рината Ахметова "Стальной Фронт". За первый квартал 2023 года Метинвест с учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий перечислил более 2,5 млрд грн налогов и сборов в бюджеты всех уровней в Украине. В 2022 году компания перечислила в бюджеты всех уровней в Украине 20,5 млрд грн налогов и сборов.