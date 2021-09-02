'Метинвест' построит новый цех на комбинате Ильича в Мариуполе: инвестиции превысят $1 млрд

Крупнейшая в Украине горно-металлургическая компания "Метинвест" запускает масштабный проект строительства нового цеха по производству холоднокатаного проката, оцинкованного и окрашенного рулона на Мариупольском металлургическом комбинате имени Ильича (ММКИ). Инвестиции в проект превысят 1 миллиард долларов.

Об этом говорится в материале УНИАН. Как пишут журналисты, первый этап, по предварительным планам, будет завершен в 2025 году. Тогда комбинат будет выпускать около 1,2 млн тонн в год высококонкурентного холоднокатаного и оцинкованного проката, а также проката с полимерным покрытием.

Проект предусматривает экологическую составляющую: существующая технология сернокислотного травления будет заменена на соляно-кислотную с установкой регенерации кислоты, позволяющей возвращать ее обратно в производство.

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В новом цехе будет установлено высокоэффективное газоочистное оборудование, которое соответствует последним экологическим стандартам Украины и Европы. Благодаря газоочистке, выбросы вредных веществ будут в 1,5-3 раза ниже предельно допустимых норм в Украине, а потребление топлива снизится на 20%.

Экологическое направление остается для компании приоритетным, сказано в материале. У 2020 году капитальные затраты на экологические проекты не сократились и составили рекордные $205 млн, что на 32% выше по сравнению с предыдущим годом. Ожидается, что в дальнейшем инвестиции в экологические проекты будут увеличиваться.

Кроме этого, компания инвестирует в образование. В этом году в Мариуполе началось строительство первого негосударственного горно-металлургического университета "Метинвест Политехника", который примет первых студентов в сентябре 2022 года. Стоимость проекта – 30 млн евро.