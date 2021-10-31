'Метинвест' поставляет в украинские больницы по 80 тонн кислорода в сутки

Украина подошла к пику очередной волны пандемии коронавируса с острым дефицитом кислорода в больницах. Высокий уровень заболеваемости и закрытие нескольких кислородных заводов на ремонт спровоцировал острую нехватку жизненно необходимого пациентам ковид-отделений газа. И тут на помощь медикам пришли промышленники: предприятия Группы "Метинвест" ежесуточно поставляют в украинские больницы по 80 тонн кислорода.

Об этом в прямом эфире "Украина 24" заявил генеральный директор комбината "Запорожсталь" Группы Метинвест Александр Мироненко.

"Мы не можем стоять в стороне от общей ситуации, которая сейчас сложилась в стране, поэтому сразу же и Фонд Рината Ахметова, и предприятия Группы Метинвест, в которую входит комбинат "Запорожсталь", откликнулись на зов о помощи медиков и начали передавать кислород. На данный момент мы суммарно ежесуточно отгружаем до 80 тонн кислорода, и этот темп планируем выдерживать столько, сколько потребуется для полного обеспечения больниц", – подчеркнул Мироненко.

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По его словам, чистота кислорода производства "Запорожстали" составляет 99,7%, что позволяет использовать его в качестве медицинского лекарственного средства. Высокое качество кислорода "Запорожстали" подтверждено регистрационным свидетельством Министерства здравоохранения Украины на производство жидкого кислорода для использования его в качестве медицинского лекарственного средства, выданным предприятию в начале апреля текущего года.

"Медицинский кислород высокого качества металлурги Метинвеста бесплатно отправляют в больницы Запорожской, Днепропетровской, Киевской, Харьковской, Херсонской, Черниговской, Донецкой, Житомирской, Хмельницкой областей. Все больницы, которые обращаются с просьбой о кислороде – получают его в полной мере, для нас это крайне важно", – акцентировал топ-менеджер предприятия.

Сейчас Группа Метинвест совместно с Министерство охраны здоровья разрабатывают планы поставок кислорода на ближайшие два месяца.

Ранее OBOZREVATEL сообщал: в октябре металлурги передали в больницы Киева и еще 8 регионов Украины свыше 600 тонн кислорода.