"Метинвест" передал в Покровск пять мощных дизельных электростанций
Покровская община получила современные дизельные электростанции, предназначенные для поддержки бесперебойной работы котельных при отключении света, что происходит очень часто. Пять мощных генераторов передала компания Метинвест Ахметова, стоимость пособия составила 5 млн грн.
"Мощные дизельные генераторы способны обеспечивать устойчивое производство электроэнергии. Они надежно зарекомендовали себя в больницах Запорожья, где, например, два таких генератора полностью поддерживают жизнедеятельность хирургического отделения", – говорит операционный директор Группы Метинвест Александр Мироненко.
По словам главы Покровской МВА Сергея Добряка, предоставленные генераторы уже через несколько недель установят в больших котельных, которые снабжают теплом жителей Покровска. Для их работы уже подготовлен материальный резерв в виде дизтоплива.
Несмотря на большой спрос на любые виды генераторов, которые во время войны стали приборами стратегического назначения, компания нашла зарубежных поставщиков и быстро решила эту проблему.
"Пять генераторов для Покровской общины приобретены за счет Метинвеста с участием Общественной организации "Покровская Платформа совместных действий". Четыре из них уже доставлены в Покровск. Общая стоимость генераторов – 5 миллионов гривен. Это очередной этап системной помощи, которая предоставляется компанией общинам присутствия", – отметил генеральный директор Метинвест Покровскугля Андрей Акулич.
Как известно, за 10 месяцев войны компания Метинвест Ахметова направила на усиление обороноспособности страны и поддержание мирных украинцев более 2,8 млрд. грн. Из них 1,5 млрд грн – это средства, которые были направлены на нужды армии в рамках милитарной инициативы Рината Ахметова "Стальной фронт".