'Метинвест' и Protez Hub помогут с протезированием украинцев, пострадавших в результате войны

В настоящее время уже 47 украинцев, перенесших ампутации конечностей, проходят процедуру протезирования и лечения по программе, начатой Метинвестом и Protez Hub. Двенадцать человек уже получили протезы стоимостью до 30 тыс. евро.

Видео дня

Об этом сообщают на сайте компании Метинвест.

Протезированием занимаются украинские специалисты в клиниках Львова, Одессы, Днепра, Киева, Винницы, Тернополя и Полтавы – это помогает развивать собственную экспертизу и облегчить дальнейшее обслуживание протезов. Протезы — механические или электромеханические, в частности, бионические или миотические — подбираются индивидуально в соответствии с потребностями каждого человека.

По этой программе получил свой бионический протез и мариуполец Николай Бурлака – работник комбината Азовсталь, который получил ранение головы и руки во время бомбардировки города. Когда он пытался уехать из Мариуполя, попал в плен к чеченцам: он провел в нем четыре месяца. Там ему и ампутировали руку, когда началась гангрена. Вернуть домой его удалось в День конституции. "Я не знаю, что я делал бы. И как бы добивался протеза без этой программы", - говорит мариуполец.

"Тысячи украинцев, военных и гражданских, нуждаются в протезировании конечностей. С течением войны количество таких людей будет только расти. Часто нуждающиеся в протезах не знают, с чего начать и куда обращаться за помощью. Самостоятельно оплатить протезирование, стоимость которого стартует от нескольких десятков тысяч евро, по силам не каждому. Именно поэтому гуманитарная инициатива Группы Метинвест "Спасаем жизнь" совместно с Protez Hub решила помочь пострадавшим вернуться к полноценной жизни", - объясняет генеральный директор Метинвеста Юрий Рыженков.

Программу по протезированию и реабилитации военных и мирных жителей Украины положили начало гуманитарному проекту "Спасаем жизнь", основанному Метинвестом, и Protez Hub: они взяли на себя организационные и документарные вопросы по протезированию. В программу входит подготовка к протезированию, установке протезов и дальнейшему надзору в украинских клиниках, а также физической и психологической реабилитации.

Также была запущена первая в Украине образовательная онлайн-платформа. База знаний: Protez Hub для специалистов в области протезирования конечностей и пострадавших. На создание портала Метинвест направил более 2,5 млн. грн. Она позволяет врачам, работающим с пациентами после ампутации, шаг за шагом пройти все этапы протезирования и восстановления – от момента травмы до возвращения домой с протезом. Следующий вызов для Метинвеста — помочь ветеранам интегрироваться в общество по возвращении из войны и устроиться на работу. Компания уже имеет идеи развития этих направлений и работает над тем, как их реализовать на практике.