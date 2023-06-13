'Метинвест' и ООН откроют в Запорожье центр психологической помощи 'Оплич Хаб'

Уже в середине июля жители Запорожья получат безопасное инклюзивное пространство, где можно получить психологическую поддержку и снизить уровень стресса. Таким местом станет коммьюнити-центр "Оплич ХАБ", над открытием которого работают Глобальный договор ООН в Украине и гуманитарная инициатива Группы Метинвест "Спасаем жизнь".

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Об этом сообщили на сайте "Метинвеста".

Направление ментального здоровья с начала полномасштабного вторжения России является одним из приоритетных для Глобального договора ООН в Украине. В августе 2022 года ГД ООН в Украине запустил онлайн-платформу бесплатной психологической помощи Mental Help, в рамках которой профессиональные психологи проводят индивидуальные терапевтические сессии для всех, кто нуждается в поддержке. В июле 2023 года проект Mental Help впервые выйдет в оффлайн и окажет психологическую помощь доступной жителям Запорожья – потому что этот город принял более 213 тысяч внутренне перемещенных лиц, и регулярно обстреливается российскими войсками.

Цель "Опліч ХАБу" - объединить жителей Запорожья для взаимоподдержки и взаимопомощи в условиях неопределенности. Посетители центра смогут получить индивидуальные консультации с психологом, групповые терапевтические сессии со специалистами, групповую арттерапию и кинотерапию, групповые физические активности (йога), различные лекции и мастер-классы, а также юридические консультации.

Получить поддержку в центре смогут не только взрослые, но и дети: для них оборудуют специальную комнату при содействии компании "Эпицентр-К", в которой педагог будет проводить для малышей разнообразные активности.

Все активности хаба абсолютно бесплатны и конфиденциальны. Организаторы проекта для работы в хабе отобрали лучших специалистов, которые пройдут обучение по специальной методологии, разработанной с учетом наилучшего мирового опыта.

"Группа Метинвест направляет усилия и ресурсы, чтобы помочь украинцам восстановиться и интегрироваться в общество. Наша гуманитарная инициатива "Спасаем жизнь" уже стала одним из крупнейших проектов частного бизнеса, который работает на победу Украины. Мы занимаемся психологической реабилитацией женщин и детей, протезированием и восстановлением гражданских и военных. Применяем разнообразные подходы к работе с детскими травмами. Все это - ради нашей победы и будущего", - отметила директор по устойчивому развитию и взаимодействию с коллективом Группы Метинвест Татьяна Петрук.

Как известно, за 15 месяцев полномасштабной войны компания Метинвест Ахметова направила на помощь Украине и ее гражданам 3,7 млрд. грн. Более 2 млрд грн были направлены на нужды армии - в рамках милитарной инициативы бизнесмена Рината Ахметова "Стальной фронт". ВСУ получили от компании 1 200 дронов, 1 700 тепловизоров, 376 автомобилей, в том числе и "скорых". А для заправки техники предоставлено 1,2 млн литров горючего.

В то же время, гуманитарная инициатива Группы "Спасаем жизнь" обеспечивает украинцев пищей и предметами первого потребления, медиков — лекарствами и оборудованием, занимается протезированием пострадавших ветеранов ВСУ, сотрудников компании и психологической реабилитацией женщин и детей.