'Метинвест' и Фонд Рината Ахметова присоединились к мероприятию в Нью-Йорке в честь женщин-активисток из Украины и США

18 мая в Нью-Йорке в Соединенных Штатах состоялся вечер в честь инициативы "Женщины за Украину" — сборника невероятных правдивых историй о женщинах-активистках из Украины и США. К мероприятию присоединилась гуманитарная инициатива "Спасаем жизнь" (Saving Lives), созданная Группой "Метинвест" в координации с Фондом Рината Ахметова.

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На встрече присутствовали многие украинские и американские гости и известные политические деятели, в частности Сергей Кислица, Посол и Постоянный представитель Украины при ООН, и Алексей Голубов, Генеральный консул Украины в Нью-Йорке.

"Спасибо, что помогаете нам находить новые форматы для поддержки Украины, переходить от традиционного собрания благотворительных средств к таким инициативам, как "Женщины за Украину", которые привлекают средства массовой информации для усиления голосов в поддержку Украины, голосов женщин, говорящих сердцем и превращающих соболезнования на действие. Потому что, как мы знаем, никто не может игнорировать голос, исходящий прямо из сердца женщины", — отметил Генеральный консул.

Среди представленных историй были вошедшие в архив Музея "Голоса Мирных" Фонда: с 2014 года он собирает рассказы мирных украинцев, пострадавших от войны. Архив насчитывает более 70 000 историй. В организацию также присоединились фонд "Пожарники ради мира" (США) и Bleu et Jaune Consulting (США) в сотрудничестве с Украинской национальной лигой женщин Америки (США) и Генеральным консульством Украины в Нью-Йорке.

С первых дней полномасштабной войны Группа Метинвест активно занимается гуманитарной помощью гражданам Украины. В рамках инициативы "Спасаем жизнь" (Saving Lives), созданной вместе с Фондом Рината Ахметова, помощь получили уже около 500 тысяч украинцев. Также компания начала направление по протезированию для украинцев, переживших ампутацию конечностей: в настоящее время процедуру протезирования и лечения проходят 47 человек, а 12 человек уже получили протезы стоимостью до 30 тыс. евро.

Напомним, издание NV недавно опубликовало информацию о донатах на оборону Украины от частных компаний за год полномасштабной войны. Наиболее щедрым донатором на ВСУ среди частных компаний стал Метинвест Рината Ахметова, чьи пожертвования составляют 3,3 млрд. грн. На втором месте – Roshen с 1,8 млрд грн. Третий – Vodafone – 1,3 млрд грн, на четвертом месте Кернел – 1,1 млрд грн.