Метинвест Ахметова предоставляет пластины для 100 тыс. бронежилетов, – Рыженков

Группа Метинвест Рината Ахметова и Вадима Новинского предоставляет сталь для 100 тыс. бронежилетов, ее выплавляют и закупают. Компания планирует и дальше помогать армии всем необходимым. Об этом заявил генеральный директор компании Метинвест Юрий Рыженков в эфире Украина24.

"Мы не только выплавляем сталь для бронежилетов, но и закупаем эту сталь в Европе, поставляем в Украину и затем нарезаем такие пластины для бронежилетов. Сейчас уже мы завозим и выплавляем сталь, достаточно для 80 тыс. бронежилетов. Большинство этих пластин уже передается ВСУ", - поведал он.

По его словам, ранее входящий в Метинвест комбинат Азовсталь в Мариуполе стал символом борьбы с оккупантами, производил броню для всего Советского Союза.

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Что касается касок, то в Украине, к сожалению, невозможно их производить, поэтому компания Метинвест закупает их за границей. "Каски мы закупаем за границей и завозим в Украину. Порядка 10 тыс касок мы уже закупили, и они уже доставляются в ВСУ и терроборону", - сообщил он.

Рыженков подчеркнул, что Метинвест поддерживает связь с Генеральным штабом и командующим сухопутными силами ВСУ.

"Они нам говорят, куда лучше поставлять и бронежилеты, и каски. А, вчера, например, мы поставили дроны. То есть мы в полной коммуникации с ВСУ и реагируем на нужды, которые у них есть", - подчеркнул Рыженков.

Он также сообщил, что более 3 тысяч сотрудников компании были призваны в ряды защитников: их компания также обеспечивает всеми необходимыми средствами защиты.

Как известно, компания Метинвест также закупила на 40 млн грн медикаментов для украинских больниц: список медикаментов был согласован с Минздравом.