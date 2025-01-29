Месяц без отключений света: в Раде рассказали, как удается не применять графики

В Украине уже проходит месяц, когда не используются графики отключений света.

Видео дня

Об этом заявила глава подкомитета Верховной Рады по энергетической безопасности Виктория Гриб.

"Сегодня проходит месяц, когда в Украине не применяются отключения электроэнергии. Правительство и энергетические компании сделали все возможное, чтобы избежать их", –заявила она.

Гриб рассказала, что, несмотря на все пессимистические прогнозы, энергосистема работает стабильно. Для этого слаженно и эффективно работают Кабинет Министров, Министерство энергетики и энергетические компании.

"Нужно отдать должное – в секторе энергетики власти демонстрируют высокий уровень управления, что обеспечило положительный результат", – подытожила нардепка.

Ранее экономист Борис Кушнирук назвал необоснованными обвинения министра энергетики Германа Галущенко в ненадлежащей подготовке к прохождению зимы.