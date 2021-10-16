Местами пройдут дожди: прогноз погоды в Украине на субботу

В субботу, 16 октября, погода в Украине в основном будет сухой и солнечной. При этом в части регионов на севере и в центре страны местами все же ожидаются небольшие осадки в виде дождя.

Днем и ночью во все областях, кроме южных, возможен туман. Об этом сообщили на странице Украинского гидрометцентра в Facebook (чтобы посмотреть карты погоды и осадков, доскролльте страницу до конца).

Днем воздух прогреется до 10-15 градусов по Цельсию, а ночью похолодает до 1-6 градусов тепла. Теплее всего будет на юге Украины – до +17.

Направление ветра в течение дня может меняться, его скорость составит 3-8 м/с.

Видео дня

В Киевской области также ожидаются незначительные дневные дожди. Температура воздуха в регионе составит 10-15 градусов тепла днем и 1-6 ночью. В столице чуть холоднее днем – до +14 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха рассказала, что к концу этой недели в Украине потеплеет, но в некоторых регионах может выпасть снег.