Местами мокрый снег с дождем: синоптики уточнили прогноз погоды на вторник, 12 ноября

Во вторник, 12 ноября, в Украине ожидается ухудшение погоды. Временами возможен мокрый снег с дождем.

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Об этом сообщает "Укргидрометцентр". В большинстве западных областях ночью и утром синоптики прогнозируют местами туман.

"Облачно с прояснениями. Без осадков, лишь в Карпатах днем небольшой мокрый снег с дождем", - говорится в сообщении.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью от 3°С тепла до 2°С мороза, днем 2-7°С тепла. На юге страны ночью 0-5°С тепла, днем 6-11°С.

В Киевской области 12 ноября синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью от 3°С тепла до 2°С мороза, днем 2-7°С тепла. В Киеве ночью 1-3°С тепла, днем 4-6°С.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптикиня Наталья Птуха рассказала, что зима 2024-2025 годов в Украине может быть мягче, чем в предыдущие годы. Но холодные периоды все же возможны. Судя по последним наблюдениям, зима, вероятно, будет с большим количеством теплых дней по сравнению с холодными.

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