Мэр Украинки подрался с активистом во время заседания совета. Видео

В Украинке Киевской области между городским головой Александром Туренко и одним из активистов, которые пришли на сессию, произошла драка. Мэр повалил парня на пол после того, как тот пытался задать неудобный вопрос.

Видео инцидента выложили в группе "Голос Украинки" в Facebook. На кадрах видно, как во время сессии один из активистов вышел к трибуне с громкоговорителем и пытался задать мэру вопросы. Тот вскочил и, пользуясь физическим превосходством, просто повалил активиста на пол и прижал.

Далее мэр дал команду охране забрать парня, а сам перешагнул через него, походил возле трибуны и сел на место. Когда активист стал выступать с трибуны снова, мэр вскочил и подошел к нему и начал угрожать ему чуть ли не на ухо, нарушив личное пространство.

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Люди начали успокаивать мэра. Тот вынужден был отойти. Затем он схватил активиста за руку и пытался вытащить его из сессионного зала, что возмутило людей и они бросились спасать парня.

После этого мэр и президиум покинули сессионный зал.