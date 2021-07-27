Мэр Украинки подрался с активистом во время заседания совета. Видео

Мария Шевчук
Мария Шевчук
Общество
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Александр Туренко

В Украинке Киевской области между городским головой Александром Туренко и одним из активистов, которые пришли на сессию, произошла драка. Мэр повалил парня на пол после того, как тот пытался задать неудобный вопрос.

Видео инцидента выложили в группе "Голос Украинки" в Facebook. На кадрах видно, как во время сессии один из активистов вышел к трибуне с громкоговорителем и пытался задать мэру вопросы. Тот вскочил и, пользуясь физическим превосходством, просто повалил активиста на пол и прижал.

Далее мэр дал команду охране забрать парня, а сам перешагнул через него, походил возле трибуны и сел на место. Когда активист стал выступать с трибуны снова, мэр вскочил и подошел к нему и начал угрожать ему чуть ли не на ухо, нарушив личное пространство.

Видео дня
Мэр угрожал парню чуть ли не на ухо, нарушив личное пространство

Люди начали успокаивать мэра. Тот вынужден был отойти. Затем он схватил активиста за руку и пытался вытащить его из сессионного зала, что возмутило людей и они бросились спасать парня.

Когда активист стал выступать с трибуны снова, мэр вскочил и подошел к нему

После этого мэр и президиум покинули сессионный зал.

Мэр Украинки подрался с активистом во время заседания совета. Видео
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