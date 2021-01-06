Мэр Черкасс выступил против введения локдауна вслед за Тернополем

Черкасс Анатолий Бондаренко выступил против введения в Украине жесткого карантина с 8 января.

Об этом он заявил в своем видеообращении в Facebook. По словам Бондаренко, сейчас в Черкассах ситуация с коронавирусом контролируемая.

Мэр подчеркнул, что введение строгих карантинных ограничений не обосновано.

"На фоне снижения количества больных, введение локдауна не ко времени. Мы видели пик заболевания перед новым годом, сейчас мы видим спад", – сказал городской голова.

Он добавил, что в городе жизнь идет своим чередом и нет больших скоплений людей.

"Давайте сегодня займемся подготовкой к Святвечеру, а с понедельника будем решать, что делать, как делать и как жить в этих условиях" – сообщил Бондаренко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Тернополе приняли решение не вводить с 8 января локдаун, поскольку в городе якобы уменьшился рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом заявил мэр города Сергей Надал.