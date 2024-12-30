Меняющий жизнь проект: как Фонд Рината Ахметова помог 13-летнему Арсену раскрыть талант

Арсену 13 лет. Его отец погиб, защищая нашу землю. Через несколько месяцев после этого Арсен стал участником одной из перемен в "Блогере Кемпе", который реализуется в рамках программы "Ринат Ахметов – Детям". Этот проект подтолкнул его к раскрытию таланта.

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Арсен, несмотря на полученный из-за войны опыта, очень жизнерадостный ребенок. Его доброта и искренность сразу завоевали сердца: парню предложили вести мотивационные видео для сверстников в проекте Ринат Ахметов – Детям. Твоя суперсила". Позже Арсена заметили и начали приглашать к другим инициативам.

Папа Арсена всегда поддерживал сына в его увлечениях. Подросток не скрывает, что благодаря творчеству и творческим проектам он чувствует связь с отцом.

"Я давно занимаюсь плясками. Отцу моему нравилось, что я танцую. Он очень часто, когда я приходил с тренировок, спрашивал, что учили, а я показывал. Мне нравится рассказывать о нем. Как будто я делюсь с другими людьми тем, каким он был, и таким образом папа остается в памяти многих", – говорит парень.

Смотрите видео с участием Арсена на YouTube-канале Фонда.

Кроме "Блогер Кемпу", программа "Ринат Ахметов – Детям" реализует проекты, всесторонне поддерживающие детей, детство которых было отобрано из-за российской агрессии.

Благодаря программе маленькие украинские получают лечение, слуховые аппараты, проходят психологическую и физическую реабилитацию, а также могут развиваться и реализовать свои мечты. За время работы помощь Фонда охватила более 5 млн детей. "Ринат Ахметов – Детям". Помощь, которая дарит завтра.

Каждая история о войне важна. Чтобы сохранить память ради лучшего будущего, расскажите свою историю на портале Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.