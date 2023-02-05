'Меня ранило, а папа погиб': история девочки из Краматорска в Музее 'Голоса Мирных' Фонда Ахметова

Ей было всего три года, когда пришлось бежать с родителями от войны из родного города Енакиево. В прошлом году война догнала семью Лизы Гавенко в Краматорске. 12 августа 2022 года в летнем небе пронесся самолет, раздался взрыв и изменил судьбу Лизы и ее семьи. Свою историю девочка доверила Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

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К сожалению, враг не перестает атаковать Краматорск. 1 февраля 2023 года ракетный удар разрушил жилой дом. Фонд Рината Ахметова готов оказать помощь всем пострадавшим от этой трагедии: помощь в лечении и реабилитации, психологическую помощь, а также оказать продукты питания – звоните по телефону 0 (800) 509 001.

"Краматорск - красивый город. Мне он роднее Енакиево. Я прожила здесь более 8 лет... В первый день войны утром родители слышали выстрелы, прилеты на аэродром. Нам сказали, что началась война", - рассказывает Лиза.

Мама начала брать девочку с собой на работу: волновалась, ведь что угодно могло произойти. Из-за опасности все же решили уехать: прожили с апреля по июнь в Теплике, но потом вернулись в Краматорск, где через два месяца произошла беда.

"12 августа 2022 года я гуляла с подругой, мама крутила помидоры. Пролетает самолет и происходит взрыв. Туман, искры... Я чувствую, как меня ранило в ногу. Не поняла, было ли это больно. Упала на землю..." , – делится Лиза.

К ней подбежали мама и дедушка, иссеченные стеклом. Лиза уверена, что дедушка выжил чудом: был очень близок к месту взрыва. Уже безжизненного отца они нашли в беседке.

"Дедушка говорит, что папа - все. Потом его положили на какую-то тряпку, на какое-то одеяло и поехали...", - вспоминает Лиза. Смотрите и слушайте ее историю по ссылке bit.ly/3wUfZFM

История Лизы вошла в архив Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Это самый масштабный в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив Музея насчитывает более 55 000 историй.

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