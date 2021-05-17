Менеджер по проектам НО "Укрпочта" Полина Левицкая подверглась настоящему хейту в социальной сети после того, как опубликовала на своей странице шуточный вопрос: "Как незаметно поесть во время секса?". Пост стал широко обсуждаться общественностью.

Публикация, расположенная на Facebook-странице Левицкой, возмутила пользователей социальных сетей, но функцию написания комментариев она отключила.

Пост в считанные минуты попал на другие аккаунты, где травля девушки продолжилось.

"Для начала подлечить бешенство матки (нимфоманию), если прерваться невозможно, а жрать хочется очень. А потом – быстренько к психиатру. Отмороженная совсем".

"Уже получили те психически больные "НОВЫЕ Вечно Голодные ЛИЦА". Психиатрические больницы позакрывали во время так называемой оптимизации... вот и пришли все неадекваты к власти".

"Если уж так хочется "пороть", дуй в эскорт-услуги. Да и накормят так (по самые гланды)", – солидаризировались комментаторы.

Впрочем, справедливости ради стоит добавить, что среди массового хейта нашлись и комментарии, защищающие Полину Левицкую и осуждающие морализаторские нарративы в свободном демократическом обществе.

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