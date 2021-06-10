Медведчук должен заплатить 300 тысяч грн издательству из-за запрета книги о Стусе – решения суда

Киевский апелляционный суд 1 июня вынес дополнительное постановление по иску народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука к историку Вахтанга Кипиани, который издал книгу "Дело Василия Стуса". Политик должен заплатить почти 300 тыс. грн компенсации издательству "Виват".

Как сообщает "Главком", 15 апреля издательство попросило суд взыскать с Медведчука судебные расходы на профессиональную юридическую помощь в размере 271,77 тыс. грн и расходы, связанные с явкой представителей в суд в размере 56,8 тыс. грн, а также расходы по уплате государственной пошлины за подачу апелляционной жалобы.

19 мая Медведчук направил в суд заявление, в котором просил отказать издательству.

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Апелляционная инстанция решила частично удовлетворить заявление издательства "Виват", поскольку "расходы на профессиональную юридическую помощь и расходы, связанные с явкой представителей общества в районный суд является соразмерными со сложностью этого дела".

Итак, Медведчук должен уплатить издательству 295,7 тыс. грн расходов на юридическую помощь и 2,3 тыс. грн судебного сбора за подачу апелляционной жалобы.

Дополнительное постановление может быть обжаловано в Верховном суде в течение 30 дней.

Кипиани отреагировал на это решение в Facebook, отметив, что "можно вечно смотреть на три вещи – как поют птицы, как течет Днепр и... как Медведчук проигрывает суды".

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