Медсестра из Лисичанска, оставшаяся без ног из-за мины, вышла замуж: трогательное видео

В палате львовской больницы 2 мая поженилась пара – Виктор и 23-летняя медсестра из Лисичанска Оксана. Женщина в конце марта потеряла обе конечности и четыре пальца левой руки в результате взрыва мины.

Видео первого танца молодоженов опубликовали в Facebook Первое медицинское объединение города Львова. Отмечается, что трагедия случилась, когда Оксана с Виктором возвращались домой по знакомой тропе (чтобы посмотреть новость, доскролльте до конца новости).

Она шла впереди и вдруг обернулась, чтобы предупредить любимого об опасности, а уже через секунду под ней разорвалась мина. Муж чудом не пострадал.

Видео дня

"Первую помощь женщина получила в Лисичанской больнице. Там ей выполнили сразу четыре операции. Далее Оксану эвакуировали в Днепр, где ей залечивали раны и готовили конечности к протезированию. И вот неделю назад эвакуационным поездом она прибыла во Львов. Впереди у пациентки – реабилитация и протезирование", – рассказали львовские медики.

Отмечается, что молодожены были вместе шесть лет и у них двое детей.

"Обручальные кольца купили во Львове, здесь ей нашли белое платье. Торт испекли волонтеры. Церемония состоялась в ЗАГСе, а празднование – в палате нашего Центра хирургии", – отметили в Первом медицинском объединении Львова.

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