Освобожденный из плена боец с острова Змеиный сыграл свадьбу с любимой. Фото

Защитник Украины с острова Змеиный – Валерий – женился на своей девушке сразу после того, как вернулся из плена российских оккупантов. Воин 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского обручился с любимой Владиславой в Харькове.

Радостным известием поделились на Facebook-странице 229-го отдельного батальона. Именно его бойцы присоединились к организации официальной части церемонии для влюбленных (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Из плена – на свадьбу. Война идет, но жизнь продолжается. Мы уничтожаем врага и строим планы на мирное будущее, твердо верим в нашу победу и уже побеждаем прежде всего в психологическом аспекте, в частности, стойкостью и несгибаемостью духа. Еще одна свадьба – достойное тому подтверждение, ведь предыстория этого события была непредсказуемой", – рассказали в посте.

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Отмечается, что боец 35-й ОБрМП Валерий к началу войны РФ против Украины проходил службу на знаменитом острове Змеиный. Именно оттуда, напомним, украинские пограничники и морпехи указали направление движения российскому военному кораблю – крейсеру "Москва", который впоследствии достался пункта назначения.

Затем военнослужащий вместе с побратимами попал в плен российских захватчиков. Некоторое время судьба наших защитников была неизвестна, но, к счастью, с ними все хорошо и они смогли вернуться домой.

Валерий после освобождения из плена, получив отпуск, стремглав вернулся в Харьков, где проживает его девушка Владислава. Они вместе уже второй год.

"Их чувства закалялись расстоянием и временем, а пребывание в разлуке и неизвестности, дали четкое понимание того, что жизнь хрупкая, а влюбленные так и не набылись вместе. Так что, наслаждаясь каждой минутой, ценя малейшие мелочи, парень твердо решил, что дома его будет ждать не невеста, а уж жена", – подчеркивают бойцы 229-го отдельного батальона 127-й бригады ТрО.

Именно они пришли на помощь в организации церемонии свадьбы в разрушенном городе. Во время торжественного мероприятия командир батальона Максим Зинченко поздравил молодоженов с созданием семьи и пожелал страстной искренней любви, несгибаемости перед жизненными обстоятельствами, веры в скорейшую победу, надежды и любви, которые станут основой их счастливого будущего.

К поздравлениям присоединились и украинцы в комментариях под фото влюбленных, пожелав счастливой судьбы молодой семье и победы Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале апреля в Киеве обручились украинские военнослужащие Анастасия и Вячеслав. Свадебная церемония прошла в одном из парков в центре столицы.