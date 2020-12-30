Врачей не берегут и скрывают правду: в Украине заболело более 50 тысяч медиков, сотни – умерли

Эпидемия коронавируса уносит жизни не только рядовых украинцев, но и медиков, которые находятся на передовой смертельной опасности и ежедневно спасают тысячи жизней. Их имена уже теряются в общей статистике умерших от COVID-19, а государство до сих пор не может обеспечить им хотя бы достойные зарплаты.

OBOZREVATEL еще раз напоминает, кому мы должны быть благодарны.

Коронавирусом заболела 51 тыс. медиков

По официальным данным Министерства здравоохранения, среди медицинских работников с начала эпидемии в Украине было выявлено более 51 тыс. случаев инфицирования. Умерло 456 человек, пятеро только за последние сутки.

В начале эпидемии, в марте, смертность была еще выше. Тогда у врачей не было даже костюмов спецзащиты, а тех, которые покупали волонтеры и благодетели, на всех не хватало. И, собственно, мало кто понимал, как нужно защищаться от вируса.

По состоянию на май, когда в Украине было выявлено около 13 тыс. инфицированных, каждой пятой жертвой были именно медработники. Во Всемирной организации здравоохранения такие показатели называли крайне тревожными, ведь они составляли 10% от общей статистики летальности в стране.

Жизнь медперсонала "застраховали" на полтора миллиона гривен

Тогда же, в мае, Верховная Рада застраховала медиков на случай смерти от коронавируса и приравняла их к военным, приняв законопроект 3376-1. По нему:

В случае смерти или инвалидности из-за COVID-19 медикам пообещали выплатить т.н. страховку в размере от 600 тыс. до 1,5 млн. грн.

В случае смерти медработника государственного или коммунального учреждения здравоохранения от COVID-19, его по статусу приравнивают к военному, который проходил военную службу и погиб.

Членам семьи медиков гарантируют такие же права, как и у родных погибших военнослужащих.

В случае инвалидности в течение одного года из-за COVID-19, если такое заболевание связано с выполнением профессиональных обязанностей, медик может рассчитывать на сумму не менее 300-кратного размера прожиточного минимума. Это примерно 630 тыс. гривен.

Страховку в случае смерти медработника, который работает в условиях повышенного риска заражения, выплачивают единовременно и в равных частях членам семьи, родителям и иждивенцам умершего.

Мало кому удалось получить компенсации

Несмотря на то, что эти пункты закреплены законодательно, добиться компенсации семьям погибших медработников на практике чрезвычайно сложно и долго, а иногда даже невозможно. Официально, по данным Фонда социального страхования, их получили только 36 семей медицинских работников. На всех было выплачено более 90 млн грн.

Коронавирусом заразилась 51 тыс. украинских медиков

Вот вам пример. В семье военного хирурга Ярослава Гайды 18 июня от осложнений коронавируса умер отец Иван, 58-летний полковник медицинской службы ВСУ и начальник Львовского военного госпиталя. А в начале июля от коронавирусных осложнений умер его 52-летний брат Олег. Он работал хирургом в городской больнице №2 в Черкассах. В обоих случаях семьи Гайдов до сих пор не получили страховые выплаты.

Ситуация с главой военного госпиталя осложняется его военным статусом. У военных COVID-19 не был внесен в перечень болезней, которые могли возникнуть при исполнении служебных обязанностей. Эту норму меняют уже полгода и вроде процесс только сдвинулся с места.

С умершим братом Игоря Гайды – Олегом – в актах расследования четко указано, что он заразился COVID-19 при выполнении своих профессиональных обязанностей. Установлен даже пациент, который приходил к нему на консультацию и стал источником инфицирования.

"Я понимаю, за один день все не сделается, но хочется, чтобы процесс ускорился. Ждем. Больше проблем с дядей, так как все документы и расследования на руках, а соцстрах это как бы не признает. Начались суды, время затягивается. Нам уже и тех денег не надо, если бы родители были живы. Мамы остались одни, без кормильцев. Сложно", – рассказал OBOZREVATEL Ярослав Гайда.

Это лишь одна из историй. Если официально от COVID-19 умерло 456 медиков, а компенсации получило лишь 36 семей, то остальные, очевидно, и дальше обивают пороги судов и соцстрахов.

"Эпидемиологические расследования действительно проводятся довольно длительно. Не всегда можно доказать случай инфицирования, связанный с работой. Если честно, то многие медики заразилась еще и из-за несоблюдения правил. У меня в отделениях, например, никто не заболел COVID-19 на работе. Я заболел, но заразился в такси", – отметил OBOZREVATEL главный анестезиолог Украины, доктор медицинских наук и профессор Сергей Дубров.

Руководство больниц сознательно скрывает статистику, чтобы не "получить по голове"

Часто бывает еще и такое, что руководство больниц просит заболевших медиков писать заявление о том, что они заразились не на работе, говорит одна из одесских врачей, лечащая больных COVID-19. Женщина тоже заразилась от одного из пациентов. По ее словам, главные врачи боятся проверок, так как придется отвечать: а куда делись деньги, которые из местных бюджетов выделили на средства индивидуальной защиты (СИЗ)?

Врачи признаются, иногда приходится покупать средства защиты за свой счет

"Боятся, что те скажут, слушайте, вы здесь столько денег потратили на СИЗ-ы, а ваш медперсонал болеет. Что такое? Три недели назад, кстати, нам на двоих с медсестрой выдали пачку защитных масок, 50 штук. И все. Защитные костюмы были в начале эпидемии, их нет уже давно. Ходим в халатиках и жилетках. Маски покупаем тоже сами, как только закончатся", – добавила она.

Из-за низких зарплат врачи выезжают в Европу

Эпидемия также показала, что в Украине катастрофическая нехватка медперсонала в целом. Анестезиологи, реаниматологи, инфекционисты вынуждены работать на два медучреждения, не хватает также медсестер и санитарок. Люди истощены и валятся с ног, но часто вынуждены работать на зарплаты, ниже, чем, скажем, у официантов или кассиров. Многие медики выехали в страны Европы, а еще 15% из них, согласно опросам, собираются это сделать. Во времена COVID-кризиса их работа там оценивается минимум в 5 раз выше, чем в Украине.

А власть тем временем так и не решилась "поблагодарить" врачей и пересмотреть их зарплаты.