Инфекционист пояснил причину высокой заболеваемости COVID-19 среди медиков

Заболеваемость коронавирусом среди медиков выше, чем среди других категорий общества, в силу ряда объективных причин, в частности, потому, что они сталкиваются с повышенной вирусной нагрузкой и получают большую "инфекционную дозу", чем обычные граждане.

Об этом в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказал врач-инфекционист Виктор Петров. "Медики болеют, потому что они больше находятся в контакте с больными, у них больший риск заразиться", – сказал он.

В этом контексте врач добавил: "Частота обращений, частота контакта с коронавирусной инфекцией у медицинского работника значительно больше, чем у рядового украинца".

Он также пояснил значение термина "инфекционная доза". "Если речь идет о 2-3 вирусных частицах, возможно, наш иммунитет может с этим справиться. Но если человек ежедневно, постоянно, каждый час контактирует с больными, соответственно, инфекционная доза вирусов растет. Поэтому медики болеют чаще", – заметил Петров.

В то же время он заявил, что статистика заболеваемости коронавирусом в Украине не является корректной. В частности, потому, что к ней добавляются не все выявленные случаи заражения.

"Вероятно, вы обратили внимание, что у нас несколько изменились подходы к диагностике. Украина регистрирует случаи только по ПЦР-диагностике. А в моей практике, например, уже более половины пациентов диагностируется антигеном, но антигенная диагностика не дает права внести этого пациента в реестр COVID-инфицированных ".

"Таким образом, эта статистика является искусственно заниженной. На самом деле, больных еще довольно много. Ежедневно регистрируются новые и новые случаи", – подчеркнул медик.

Как писал OBOZREVATEL, 15 февраля в Украине планировался старт вакцинации от коронавируса. Впрочем, он не начался по формальным причинам – не были подписаны соответствующие документы.