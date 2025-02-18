Материнская депривация и ее влияние на ребенка: отзывы участников вебинара от Фонда Рината Ахметова

Ранний опыт материнской депривации критически важен, поскольку он формирует основы доверия и эмоциональной безопасности у ребенка. Об этом говорилось на вебинаре "Теплые встречи", посвященном теме материнской депривации от программы "Сиротству – нет!" Фонда Рината Ахметова. Встреча провела психологиня и мама-воспитательница детского дома семейного типа Людмила Видниченко. В онлайн-мероприятии приняли участие родители-воспитатели, усыновители, приемные родители, опекуны и патронатные воспитатели.

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Участники вебинара узнали, как отсутствие материнской заботы и привязанности может привести к проблемам в психическом, эмоциональном и социальном развитии. В частности, о возможной склонности детей к тревожным расстройствам, депрессии и агрессии. Важной частью встречи стало обсуждение методов предотвращения материнской депривации.

Для Елены, матери усыновительницы из Николаевской области, онлайн-тренинг стал возможностью глубже понять причины поведенческих особенностей детей.

"Именно в этой лекции я услышала, что упрямство может быть потому, что у ребенка не было привязанности к матери. И это упрямство у ребенка может уже проявляться и в пять лет, и гораздо позже. Мне интересно было услышать именно об этой физиологической стороне", – говорит Елена.

Галине из Полтавы больше всего понравилось, что научная информация на вебинаре предоставлялась доступным языком для рядового гражданина. Говорит: теперь она сможет использовать полученные знания в своей работе.

"Многие услышали научно-ценную информацию и вместе с тем с примерами. Очень интересная информация, прежде всего, для специалистов социальных служб, работающих с молодежью – для того, чтобы избежать и предупредить вот такую материнскую депривацию", – делится впечатлениями после тренинга Галина.

Еще один участник вебинара Олег из Одесщины отметил, что эта тема сейчас особенно актуальна.

"Тема очень важна, потому что у нас идет война и наши семьи, к сожалению, разъезжаются, расходятся и находятся в длительной разлуке. Было очень интересно узнать, как этот процесс проходит и что нужно делать, чтобы избежать этого процесса", – отметил Олег.

Следите за анонсами вебинаров Программы "Сиротству – нет!" Фонда Рината Ахметова на сайте.

Фонд Рината Ахметова все годы работы прилагает усилия, чтобы каждый ребенок воспитывался в семье. Благодаря программе "Сиротство – нет" уже почти 11 тысяч детей в Украине нашли новые семьи.