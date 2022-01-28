Мать погибшего в стрельбе в Днепре солдата о трагедии: не знаю, как жить дальше

Мать погибшего во время стрельбы в Днепре 27 января Леонида Черника Виктория Юркевич прокомментировала трагедию. Она отметила, что не знает, как после страшной утраты жить дальше.

В комментарии "Общественному" женщина подчеркнула, что ее сын был очень хорошим, имел много друзей. По ее словам, до "дембеля" ему оставалось три месяца, после чего парень планировал пойти на работу.

"Говорил, мама, буду идти на работу работать. Он учился на электросварщика в Новокаховском высшем профессиональном училище", – рассказала Юркевич.

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Женщина добавила, что в последний путь его проведут все одноклассники – просили сообщить, когда привезут тело.

Классная руководительница Маргарита Малиновская также выразила сожаление и соболезнования по поводу гибели Черника.

"Весь наш классный коллектив очень сочувствует родителям, мы все беспокоимся, все поддерживаем маму, семью, дети активизировались", – отметила она.

Учительница вспомнила, что парень был очень общительным и веселым.

"Леня за время обучения показал себя как очень веселый ребенок. У него были приятели в школе, вне школы", – отметила она, добавив, что гибель Черника является огромной потерей для всех.

"За время, когда он уже выпустился, мы несколько раз с ним виделись. Ребенок всегда приветлив, охотно общался со мной", – рассказала классная руководительница.

Поделилась воспоминаниями о Леониде также продавщица Ирина. Она отметила, что он был воспитанным, вежливым – идеальным, как сказала женщина, добавив, что таких мало среди молодежи.

"Я говорила отцу, что очень хорошего сына они воспитали", – подчеркнула Ирина.

Напомним: старшему солдату Леониду был всего 21 год, как и задержанному стрелку. Он также проходил срочную службу, сам родом из города Новая Каховка Херсонской области. До службы в Национальной гвардии парень успел окончить профессионально-техническое училище. Его вспоминают как простого и веселого человека.

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