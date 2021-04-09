Украинка, потерявшая двух дочерей в ДТП, просит наказать сбежавшего водителя-француза: подробности

В июле прошлого года гражданин Франции Рашид Анани угодил в ДТП на трассе Киев – Львов, нарушив правила дорожного движения. В результате погибли две украинские девочки, которые сидели на задних сидениях его Lexus. За жизнь одной из них боролись почти полтора месяца, то спасти так и не смогли.

Но водитель-иностранец, который тоже пострадал в аварии, после трагедии быстро вернулся на свою родину и перестал выходить на связь, скрываясь таким образом от правосудия. Украинская сторона уже обратилась к Франции по поводу этого дела и требует его экстрадиции для проведения следственных действий.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

День 27 июля 2020 года разделил жизнь Натальи Тройнюковой на до и после. Она с болью вспоминает те мгновения, когда Lexus RX350, за рулем которого сидел знакомый семьи, француз Рашид Анани, выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой.

В той страшной аварии погибли ее две дочери – 16-летняя Майя и 13-летняя Юлия. Сама Наталья чудом осталась жива.

"Мы ехали из Киева в Карпаты, по дороге должны были остановиться во Львове. Дочери сидели на заднем сидении, младшая Юля – за мной, а старшая Майя – за креслом водителя. Я помню, что уже миновали Броды, когда попали в тянучку. Почему-то Рашид решил объехать ее и выехал на встречную полосу, пересек сплошную линию, где обгон запрещен. А навстречу ехали машины. Он пытался уйти от удара, но было некуда: на нашей полосе было много машин. В результате он столкнулся с "Нивой", от удара нас буквально выбросило на встречку, а там двигалась фура", – вспоминает Наталья.

Удар был такой силы, что задняя часть автомобиля, где сидели дети, отлетел метров на 25 с дороги и угодил в кусты. Когда женщина очнулась, то увидела, что девочки лежат на дороге – Юля чуть ближе, Майя дальше.

В больницу города Броды специально приехал хирург со Львова. Обе дочери были настолько тяжелыми, что Наталье и отцу пришлось выбирать, кого сначала класть на стол.

Первой оперировали Майю, но вскоре врач вышел из операционной и сообщил, что девочка скончалась. После аварии она прожила лишь несколько часов.

Потом взялись за Юлю. "У нее был бойцовский характер, благодаря этому она прожила еще полтора месяца. Каждый день я испытывала страх потерять вторую дочь", – с трудом говорит Наталья.

Врачи Киевского института нейрохирургии, которые прилетели в Броды, осмотрели Юлю и сказали, что их коллеги все сделали правильно. Несмотря на то, что девочка была практически нетранспортабельна, родители решили рискнуть, взять ответственность на себя и перевезти ее в Киев. Хирурги буквально как хрустальную вазу перевезли ребенка на военный аэродром и вертолетом доставили в столицу.

"Врачи не давали никаких прогнозов. Хотя мне иногда казалось, что дочь пошевелила то ручкой, то плечиком. Юля боролась 42 дня, но потом ее не стало", – говорит Наталья.

Водителя Рашида после аварии быстро доставили во Львов на реанимационном автомобиле, но он был в сознании.

"Врачи попросили его сделать некоторые движения – сжать руку, пошевелить пальцами, и он это сделал. Я не разговаривала с ним, поскольку он был интубирован, да и я занималась своими детьми. А потом его забрали во Львов. Вскоре увезли во Францию. И связь с ним оборвалась", – говорит Наталья.

С тех пор прошло девять месяцев, но Рашид так и не выходил на связь, не интересовался судьбой девочек.

"Он работал в представительстве Европейского союза. Когда случилась авария, я сообщила его коллегам и родным об этом. Они спрашивали как дети, выражали соболезнования. Но потом связи не было. Его номер мобильного телефона отключен, в соцсетях он не присутствовал", – рассказала женщина.

Генеральная прокуратура Украины обратилась к французской стороне с просьбой провести следственные действия, допросить Рашида Анани как подозреваемого и вручить повестку о вызове в Украину для проведения расследования.

"Насколько я знаю, дело уже оформлено, переведено на французский язык, подготовлено к передаче во Францию. Я очень надеюсь и жду отклика от французских властей. Я понимаю, что есть бюрократические трудности, но ситуация очевидна.

Я не смогу вернуть своих дочерей. Но эта практика, когда гражданина Франции привлекают к ответственности, должна помочь в дальнейшем тому, что мы не будем чувствовать себя беспомощными. Мы не будем чувствовать себя бессильными в ситуации, когда гражданин другой страны что-то совершает, а мы не можем его наказать. Теперь у меня появилась надежда", – говорит Наталья.

Мы также надеемся, что семьи Натальи удастся восстановить справедливость. И человек, будь то даже иностранец, должен нести ответственность за свои действия. Особенно, когда из-за них гибнут ни в чем невиновные дети.