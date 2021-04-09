Украинка, потерявшая двух дочерей в ДТП, просит наказать сбежавшего водителя-француза: подробности

Марина Петик
Марина Петик
Общество
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Украинка, потерявшая двух дочерей в ДТП, просит наказать сбежавшего водителя-француза: подробности

В июле прошлого года гражданин Франции Рашид Анани угодил в ДТП на трассе Киев – Львов, нарушив правила дорожного движения. В результате погибли две украинские девочки, которые сидели на задних сидениях его Lexus. За жизнь одной из них боролись почти полтора месяца, то спасти так и не смогли.

Но водитель-иностранец, который тоже пострадал в аварии, после трагедии быстро вернулся на свою родину и перестал выходить на связь, скрываясь таким образом от правосудия. Украинская сторона уже обратилась к Франции по поводу этого дела и требует его экстрадиции для проведения следственных действий.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

От удара автомобиль разорвало на части

День 27 июля 2020 года разделил жизнь Натальи Тройнюковой на до и после. Она с болью вспоминает те мгновения, когда Lexus RX350, за рулем которого сидел знакомый семьи, француз Рашид Анани, выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой.

В той страшной аварии погибли ее две дочери – 16-летняя Майя и 13-летняя Юлия. Сама Наталья чудом осталась жива.

Наталья с дочками Майей и Юлией

"Мы ехали из Киева в Карпаты, по дороге должны были остановиться во Львове. Дочери сидели на заднем сидении, младшая Юля – за мной, а старшая Майя – за креслом водителя. Я помню, что уже миновали Броды, когда попали в тянучку. Почему-то Рашид решил объехать ее и выехал на встречную полосу, пересек сплошную линию, где обгон запрещен. А навстречу ехали машины. Он пытался уйти от удара, но было некуда: на нашей полосе было много машин. В результате он столкнулся с "Нивой", от удара нас буквально выбросило на встречку, а там двигалась фура", – вспоминает Наталья.

Удар был такой силы, что задняя часть автомобиля, где сидели дети, отлетел метров на 25 с дороги и угодил в кусты. Когда женщина очнулась, то увидела, что девочки лежат на дороге – Юля чуть ближе, Майя дальше.

На месте аварии: задняя часть Лексуса вылетела на обочину
На месте аварии: автомобиль разорвало пополам
Мама потеряла двух дочерей

В больницу города Броды специально приехал хирург со Львова. Обе дочери были настолько тяжелыми, что Наталье и отцу пришлось выбирать, кого сначала класть на стол.

Первой оперировали Майю, но вскоре врач вышел из операционной и сообщил, что девочка скончалась. После аварии она прожила лишь несколько часов.

Майя умерла через несколько часов после аварии

Потом взялись за Юлю. "У нее был бойцовский характер, благодаря этому она прожила еще полтора месяца. Каждый день я испытывала страх потерять вторую дочь", – с трудом говорит Наталья.

Врачи Киевского института нейрохирургии, которые прилетели в Броды, осмотрели Юлю и сказали, что их коллеги все сделали правильно. Несмотря на то, что девочка была практически нетранспортабельна, родители решили рискнуть, взять ответственность на себя и перевезти ее в Киев. Хирурги буквально как хрустальную вазу перевезли ребенка на военный аэродром и вертолетом доставили в столицу.

"Врачи не давали никаких прогнозов. Хотя мне иногда казалось, что дочь пошевелила то ручкой, то плечиком. Юля боролась 42 дня, но потом ее не стало", – говорит Наталья.

Юля боролась за жизнь 42 дня
Француза увезли и связь с ним оборвалась

Водителя Рашида после аварии быстро доставили во Львов на реанимационном автомобиле, но он был в сознании.

"Врачи попросили его сделать некоторые движения – сжать руку, пошевелить пальцами, и он это сделал. Я не разговаривала с ним, поскольку он был интубирован, да и я занималась своими детьми. А потом его забрали во Львов. Вскоре увезли во Францию. И связь с ним оборвалась", – говорит Наталья.

С тех пор прошло девять месяцев, но Рашид так и не выходил на связь, не интересовался судьбой девочек.

"Он работал в представительстве Европейского союза. Когда случилась авария, я сообщила его коллегам и родным об этом. Они спрашивали как дети, выражали соболезнования. Но потом связи не было. Его номер мобильного телефона отключен, в соцсетях он не присутствовал", – рассказала женщина.

За девять месяцев Рашид так и не вышел на связь
Украина добивается возвращения Рашида

Генеральная прокуратура Украины обратилась к французской стороне с просьбой провести следственные действия, допросить Рашида Анани как подозреваемого и вручить повестку о вызове в Украину для проведения расследования.

Наталья надеется, что французская сторона откликнется

"Насколько я знаю, дело уже оформлено, переведено на французский язык, подготовлено к передаче во Францию. Я очень надеюсь и жду отклика от французских властей. Я понимаю, что есть бюрократические трудности, но ситуация очевидна.

Я не смогу вернуть своих дочерей. Но эта практика, когда гражданина Франции привлекают к ответственности, должна помочь в дальнейшем тому, что мы не будем чувствовать себя беспомощными. Мы не будем чувствовать себя бессильными в ситуации, когда гражданин другой страны что-то совершает, а мы не можем его наказать. Теперь у меня появилась надежда", – говорит Наталья.

Мы также надеемся, что семьи Натальи удастся восстановить справедливость. И человек, будь то даже иностранец, должен нести ответственность за свои действия. Особенно, когда из-за них гибнут ни в чем невиновные дети.

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