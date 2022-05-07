Марки 'Руссский военный корабль, иди на...' с подписью владельца фразы продадут на благотворительном аукционе

Известные марки Укрпочты "Русский военный корабель, иди на х@@" продадут на благотворительном аукционе. Блок марок подписал владелец крылатой фразы Роман Грибов. Об этом сообщил Данил Щербаков, основатель "Helper Украина", в Facebook.

Вырученные средства инициаторы аукциона потратят на помощь украинской армии и тем, кому нужна помощь.

"Наша команда "Helper Украина" почти десятилетие делает добрые дела, а сегодня мы объединились как никогда. К нашим рядам, в которых тысячи украинцев, звезды эстрады и кино, олимпийские чемпионы и выдающиеся люди современности, присоединился Роман Грибов, человек, который стал известным благодаря своему мужеству и смелости сказать и сделать то, о чем говорит весь мир. Я горжусь таким пополнением в нашей команде и благодарю Романа за поддержку и приобщение к нашей доброй инициативе", - пишет Щербаков.

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Лот состоит из блока оригинальных марок Укрпочты "Русский военный карабель иди на…". Его уникальность в том, что покупатели получат не одну марку, а блок из шести марок.

Блогер также назвал преимущества этого лота на благотворительном аукционе.

"Это первая и единственная марка, на которой владелец крылатой фразы собственноручно оставил не только подпись, но и написал "Слава Украине". Это первый и единственный раз, когда Роман Грибов лично участвует в хорошей инициативе (благотворительный аукцион). Это первый и единственный аукцион на сегодня раз, когда зафиксировано на видео личное подписание марок Романом, которые вы можете приобрести", - отметил Щербаков

Он добавил, что стартовая цена 5000 грн – шаг 500 грн. Срок аукциона – до 17 мая 10:00.