Мариупольцы в Запорожье получили 5 тысяч гигиенических наборов от Фонда Ахметова

Фонд Рината Ахметова уже более полугода сотрудничает с центром "Я - Мариуполь" в Запорожье. За это время мариупольцы, обратившиеся в хаб, получили 5 тысяч наборов со средствами личной гигиены.

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В гигиенические свертки вошли необходимые в повседневной жизни вещи: гели для душа, шампуни, зубные щетки, пасты, стиральный порошок и различного вида туалетное мыло.

Кроме гуманитарной помощи, переселенцы обращаются и за психологической поддержкой. Пережить ужасы войны и адаптироваться к новым условиям жизни им помогают квалифицированные психологи Фонда, специалисты по кризисной психологии и преодоление травматического опыта.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек. Детальнее — по ссылке.