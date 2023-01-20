Мариупольцы в Киеве получили почти 14 тысяч гумнаборов от Фонда Ахметова

Фонд Рината Ахметова завершил второй этап помощи переехавшим в Киев мариупольцам. В рамках сотрудничества с центром "Я - Мариуполь" переселенцы получили от Фонда почти 14 тысяч наборов со средствами личной гигиены.

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В гуманитарные пакеты вошли необходимые в повседневной жизни вещи: гели для душа, шампуни, зубные щетки, пасты, стиральный порошок и разного вида туалетное мыло.

Кроме наборов, переселенцы в хабе "Я - Мариуполь" также получают от Фонда Рината Ахметова квалифицированную психологическую поддержку. Со взрослыми и детьми работают опытные специалисты по кризисной психологии и преодолению травматического опыта.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек. Детальнее — по ссылке.