Мариупольцы в Ивано-Франковске получили от Фонда Ахметова 4,5 тысяч гигиенических и продовольственных наборов

Фонд Рината Ахметова в рамках сотрудничества с центром Я – Мариуполь обеспечил переселенцев в Ивано-Франковске самой необходимой гуманитарной помощью.

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За это время мариупольцы, обратившиеся в местный хаб, получили почти 4,5 тысячи гигиенических и продовольственных наборов от Фонда.

В состав первого вошли: зубные щетки и зубные пасты, порошок, гели для душа, шампуни, жидкое и брусковое мыло.

Вместо продуктовых – макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек. Детальнее — по ссылке.