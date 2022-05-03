Мариупольцы получают помощь в Запорожье, - Фонд Рината Ахметова

В Запорожье продолжают прибывать переселенцы из горячих точек Донецкой области, в том числе из Мариуполя. Они, как никто другой, нуждаются в помощи и поддержке.

Фонд Рината Ахметова передал еще более тысячи продуктовых наборов в "Зеленый центр Метинвест" в Запорожье. Они, прежде всего, предназначены для мариупольцев, которые смогли эвакуироваться из блокадного города.

Всего Фонд Рината Ахметова уже передал для переселенцев из Мариуполя более 15 тысяч таких наборов. Всего продуктовые наборы от Фонда получат 200 000 украинцев.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 миллионов человек, из них 3,5 миллиона были спасены на Донбассе.