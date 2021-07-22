Мариуполь затопило после мощного ливня, улицы превратились в реки. Фото и видео

В четверг, 22 июля, в Мариуполе с самого утра начался мощный ливень. Вода затопила дороги и тротуары, обесточенными оказались несколько десятков трансформаторных подстанций.

О том, что непогода наделала в городе, сообщил сайт Мариуполя 0629.com.ua. Отмечается, что спасателей аварийно-водолазной службы горсовета перевели в режим повышенной готовности к чрезвычайным ситуациям природного характера.

О последствиях ливня местные жители рассказали в соцсетях, опубликовав фото и видео. Мариупольцы обращались за помощью в "Контакт-центр 15-55", однако вскоре он также оказался обесточен.

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"Также отсутствует электроснабжение в офисе" Контакт-центра ". Ориентировочно, аварийное отключение продлится до 18:00", – отметили на сайте Мариуполя.

Согласно сообщениям местных жителей, на пересечении улиц Казанцева и Митрополии через забитую ливневки стремительный поток воды несся по склону, не давая водителям дойти до своих автомобилей.

А на пересечении пяти дорог в районе "Амстора" образовалась огромная лужа, которую с трудом могли проехать только большие машины, а машины стояли затопленными по капот.

Похожая ситуация была и у Центрального рынка на площади Кирова. Из-за затопления улицы остановились трамваи и троллейбусы. После того, как служба путей провела розчищувальни работы и вода сошла, электротранспорт продолжил движение.

А пешеходы переходили дороги по колено в воде.

Оказалась затопленной потоками дождевой воды и мариупольская Гавань.

"Поток конкретный шел сверху вниз. Я думала, что меня понесет. Там, где сток, вода лилась через верх", - рассказала местная жительница.

Как сообщал OBOZREVATEL, Одессу накрыла мощнейшая ливень за 8 лет, которая затопила улицы города. Сильные потоки воды буквально сбивали с ног людей.