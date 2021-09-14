Мариуполь является флагманом развития Донетчины и примером для других городов, – Резников

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников высоко оценил строительство в Мариуполе первого в Украине стального дома и условия реабилитации в Левобережном центре для детей с инвалидностью. Он заявил, что Мариуполь является флагманом развития Донецкого региона.

Во время осмотра строительства Резников также назвал Мариуполь примером успешного развития для других городов, передает сайт городского совета Мариуполя.

"Я в восторге от того, что вижу и от дальнейших планов. Здание инновационного характера. Важно, что оно рассчитано на тех, кто больше всего нуждается в жилье. В Мариуполе так высоко подняли планку, другим очень трудно будет идти по таким стандартам", – сказал вице-премьер-министр.

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Со своей стороны мэр Вадим Бойченко рассказал, что 120 мариупольцев получат новое жилье. Среди них – новые мариупольцы, врачи и медики.

"Ключевое для нас – дать возможность, в первую очередь, квалифицированным новым мариупольцам получить комфортные условия для проживания в городе. Дом будет максимально энергоэффективным и безопасным. У нас уже есть проект второго подобного дома по улице Азовстальской, 5", – сказал Бойченко.

Проект финансируется со стороны Мариупольского городского совета, Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины и Группы Метинвест. Сталь для дома производят на мариупольских меткомбинатах.

На сегодня уже сделан цокольный этаж, строят первый и второй. Представители подрядной организации подчеркнули, что полностью завершить все работы планируют уже летом 2022 года.

Также Вадим Бойченко и Алексей Резников осмотрели Центр реабилитации детей с инвалидностью в Левобережном районе города. Мэр рассказал, что центр обслуживает детей Левобережного и Кальмиусского районов. Уже в следующем году обновят второй центр, где такие же возможности получат дети Центрального и Приморского районов.

Алексей Резников высоко оценил условия для реабилитации детей и выразил уверенность, что второе заведение будет иметь такой же уровень для комфортного роста и социализации маленьких мариупольцев.