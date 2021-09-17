Мариуполь попал в ТОП-10 городов по качеству жизни, опередив Киев и Одессу: какие критерии оценили

Мария Шевчук
Мария Шевчук
Общество
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Мариуполь попал в десятку лучших городов Украины

Мариуполь попал в десятку лучших городов Украины по качеству жизни. В рейтинге он опередил Киев, Одессу и Харьков.

Оценивание проводилось Международным республиканским институтом (МРИ) и журналом НВ при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID). В рейтинге лучших городов Мариуполь занял шестое место. Лидером в списке стала Винница. Далее следуют такие областные центры, как Луцк, Ивано-Франковск, Чернигов и Хмельницкий. При этом общий рейтинг всех городов со 2 по 6 места одинаковый – 3,3.

Мариуполь попал в десятку лучших городов Украины по качеству жизни
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Список составлен в соответствии с удовлетворенностью жителями качеством обслуживания и услуг в 24-х городах Украины. Среди услуг, которые вошли в перечень, оценивались:

  • тротуары;

  • сбор мусора;

  • транспортная инфраструктура, общественный транспорт;

  • дороги;

  • учреждения культуры;

  • публичные парки и скверы;

  • дворы и придомовые территории;

  • деятельность полиции;

  • экология, окружающая среда;

  • парковки;

Согласно опросу, мариупольцы наиболее довольны парками и скверами, а также транспортной инфраструктурой. При этом Мариуполь является лидером по удовлетворенности сбором мусора.

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