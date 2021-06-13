Мариуполь отметил седьмую годовщину освобождения

В Мариуполе состоялись мероприятия, посвященные седьмой годовщине освобождения города от пророссийских боевиков. В честь операции, проведенной батальоном "Азов" 13 июня 2014 года при поддержке подразделений ВСУ и НГУ, в Мариуполе прошел Марш украинских сил и военный парад.

Как сообщает пресс-служба "Национального Корпуса", Марш украинских сил, организованный Штабом обороны Приазовья, собрал несколько тысяч участников и стал одним из крупнейших проукраинских маршей в истории Мариуполя.

"Наш главный парад впереди. Это парад в Донецке, это парад в Симферополе, это парад в Москве", – заявил лидер "Нацкорпуса" и основатель "Азова" Андрей Билецкий во время выступления.

По его словам, освобождение Мариуполя в 2014 году стало стратегической победой украинских войск.

Видео дня

"Важность боя – она не в последнюю очередь определяется тем результатом, который достигнут. А результатом была стратегическая победа: возвращение Мариуполя – индустриального центра, ключ к Приазовью", – подчеркнул Билецкий.

После марша состоялся военный парад, прошедший в центре города, и награждение военнослужащих на Театральной площади.