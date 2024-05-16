Мариуполь должен стать флагманом восстановления Украины: на форуме ALDA обсудили будущее города

Mariupol Reborn была презентована на заседании Генеральной Ассамблеи ALDA (Европейская Ассоциация местной демократии – прим. Ред.), которая проходила в Барселоне с 13 по 15 мая.

Об этом сообщает пресс-служба проекта.

Акцентами заседания этого года были глобализация влияния местной демократии, привлечения общин и миграция. Об опыте Мариуполя рассказал городской голова Вадим Бойченко.

"Мариупольцы поставили нам несколько задач: разработать план восстановления города после деоккупации и восстановить справедливость для всего общества. Так, город, ставший крупнейшим военным преступлением России, должен стать флагманом развития и восстановления справедливости. Демократия имеет свою цену. И эта цена – выбор: или бороться за свои ценности или же сдаться. Украина и Мариуполь свой выбор сделали. Поэтому мы боремся", – отметил мэр.

По его словам, даже в условиях временной оккупации нужно продолжать отстаивать принципы и ценности города. Большую роль в этом играют органы местного самоуправления.

Кроме того, команда проекта Mariupol Reborn считает, что постоянный фокус на вопросе послевоенного возрождения одного из передовых до полномасштабной войны и наиболее пострадавших городов необходим как внутри Украины, так и за рубежом. Это помогает актуализировать стремление мариупольского общества и формировать пул заинтересованных доноров и экспертов для предстоящей работы по восстановлению.

""Мариуполь Реборн" – пример того, как проект возрождения одного города может повлиять на глобальное восстановление Украины. Не просто восстановление поврежденной инфраструктуры и архитектуры, а создание пространства, куда бы люди хотели вернуться. Это и перестройка экономики, и обеспечение безопасности, социальных потребностей – все аспекты жизни. Мы предлагаем универсальные алгоритмы, не требующие государственного финансирования, потому что основываются на привлечении инвестиций. В этом аспекте есть успешный кейс сотрудничества с группой компаний SCM Рината Ахметова и поиском международных доноров", – объясняет директор ОО "Мариуполь.Реборн", руководитель направления развития общин "Метинвест Холдинг" Александр Вишняков.

Напомним, Mariupol Reborn – это самый масштабный проект восстановления города со времен Второй Мировой войны. ️Проект реализует Мариупольский горсовет при инвестиционной поддержке SCM Рината Ахметова.