Марьинки больше не существует: в сети показали видео разбитого россиянами города

Войска государства-террориста России, напавшие на Украину, до основания уничтожили город Марьинка. Этот населенный пункт, в котором больше нет жизни, расположен в Покровском районе Донецкой области.

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Об этом свидетельствует видео, снятое дроном. На кадрах, появившихся в Telegram-каналах, видно, что в Марьинке нет ни одного уцелевшего здания (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Все дома и постройки в городе, если не полностью, то частично сгоревшие в результате обстрелов со стороны российских оккупантов. Россия не оставила от города, в котором еще в 2021 году проживало около 9,5 тысяч украинцев, ничего живого.

В то же время, населенный пункт все еще находится под постоянным прицельным огнем врага – россияне обстреливают его практически каждый день. В ноябре 2022 года правоохранители сообщили, что из Марьинки эвакуировали всех местных жителей – в городе не осталось никого.

Отметим, Марьинка находится на линии столкновения с 2014 года. С сентября по декабрь 2022 года оккупанты продвинулись вглубь города всего на несколько километров.

Как OBOZREVATEL, в Соледаре в Донецкой области все еще продолжаются бои между защитниками Украины и российскими оккупантами. Вражеская армия государства-агрессора России не захватила населенный пункт, сказала заместитель министра обороны Анна Маляр.