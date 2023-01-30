''Марьинка, которой больше нет'': появились новые фото разрушенного оккупантами города, снятые с высоты

Уничтоженную оккупантами Марьинку Донецкой области показали с высоты. В городе, где ранее проживало около 10 тыс. человек, не осталось ни одного уцелевшего дома.

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Соответствующие фото попали в сеть. Судя по опубликованным кадрам, оккупанты просто стерли город с лица земли, превратив его в "призрак".

За почти год полномасштабного вторжения войска РФ не смогли полностью захватить Марьинку.

Они вошли в нее 22 марта 2022 года, но в конце апреля Силы обороны Украины оттеснили врага, вернув фронт в состояние до 24 февраля.

В декабре стало известно, что три четверти Марьинки захвачены: за девять месяцев захватчики продвинулись на несколько километров.

Сейчас на руинах города продолжаются бои.

"Марьинка, в которой жили наши друзья и которой больше нет. Россияне ее фактически стерли с лица земли. Но даже эти руины они не в состоянии полностью контролировать", – прокомментировал украинский журналист Андрей Цаплиенко.

В ноябре 2022 года сообщалось, что из Марьинки эвакуировали все гражданское население – там остались только военные.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали видео Марьинки, снятое дроном. "Русский мир" превратил ее в город-призрак.