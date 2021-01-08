Марина Порошенко назвала тех, кто достоин стать человеком 2020

Obozrevatel
Obozrevatel
Общество
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Марина Порошенко считает людьми года медиков

Звание "Человек 2020 года" по праву должно принадлежать каждому медику, который борется с эпидемией коронавируса.

Об этом в авторской программе Юлии Литвиненко "Люди большого города" на телеканале Kyiv.Live сказала председатель постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной политики Киевсовета, депутат "Европейской Солидарности" Марина Порошенко, сообщается на сайте политсилы.

"В 2020 году, когда человечество столкнулось с проблемой коронавируса, которого до этого мы не знали, на первый план как "человека года" можно поставить общий образ врача, который пришел на помощь людям, ежедневно спасает их жизни", – подчеркнула Марина Порошенко .

"Меня сейчас поддержит каждый: действительно врач, медицинский работник – это человек года. Поэтому, несмотря на все вызовы, несмотря на риски, с которыми сталкиваются медики, сами тоже становятся жертвами этой болезни, – они все равно выполняют свой профессиональный долг, выполняют клятву Гиппократа", – добавила она.

Председатель профильной комиссии Киевсовета отметила, что с первых дней эпидемии находится на постоянной связи с коллегами-медиками.

Марина Порошенко в больнице.

"С первых дней эпидемии коронавируса в Украине я уже видела, насколько непрофессионально развивается ситуация. Почему сейчас власть говорит, что уменьшилось количество больных? Возможно, просто уменьшилось их тестирования, и за счет этого они могут показать статистику, уменьшение статистики заболеваниями. Такое манипулирование статистике очень ошибочное, так как поток больных в больницы не уменьшается. И это самый главный показатель того, что болеть не перестали. в этой ситуации, в которой сейчас находится Украина, я думаю, что есть очень большой риск потерять контроль над распространением коронавируса", – предостерегла Марина Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, фракция "Европейской солидарности" в Киевском городском совете предлагала существенно увеличить финансирование медицинской сферы столицы в 2021 году.

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