Марина Порошенко и 'Солидарная Молодежь' собрали 2 тысячи пасхальных корзин для военных

Десяток бригад на восточном и южном направлении получат пасхальные корзины, а также технику и снаряжение. Как рассказала Марина Порошенко, в рамках проекта "MilitaryBox. Пасхальный тур" волонтеры ОО "Солидарная молодежь" отправляются к военным, чтобы успеть с подарками, сообщили в "Европейской Солидарности".

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Она подчеркнула, что сейчас задача волонтеров – не только помочь военным необходимым оборудованием, техникой, средствами защиты, а в канун праздника еще и добавить хоть немного пасхального настроения.

"Поэтому сегодня вместе с ОО "Солидарная Молодежь" в рамках проекта "MilitaryBox". Пасхальный тур" мы формируем 2 тысячи индивидуальных боксов с содержанием традиционной украинской Пасхальной корзины. К каждому из них кроме вкусностей и паски будет добавлена окопная свеча, которая будет служить хорошим средством для разогрева пищи", – рассказала Марина Порошенко.

"Кроме того, наша молодежь собрала средства и приобрела для 10 военных бригад самое необходимое для них оборудование и технику. Это – внедорожник, моторная лодка, тепловизор, "Старлинк", портативные зарядные станции, планшеты, павербанки, фонарики, бинокли и форма", – она.

Марина Порошенко, только что вернувшаяся с южного фронта, напоминает: "Приближается один из величайших христианских праздников – Воскресение Христово. Уже 9 лет подряд оно омрачено войной россии против Украины. Поэтому тысячи наших соотечественников, защитников и защитниц будут отмечать праздник Пасхи не в семейном кругу", а в суровых боевых условиях – обороняя Украину и защищая каждую украинскую семью".

Напомним, Петр Порошенко призвал правительство Швеции увеличить поставки оружия для ВСУ.