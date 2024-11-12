'Маме говорят – рожайте дома, а у нас нет ничего': история 15-летней Виктории из Харьковщины вошла в Музей 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

Поселок Циркуны Харьковской области оккупировали в первый же день вторжения. Мама Виктории была на девятом месяце беременности, поэтому семья решила уезжать. Своей историей 15-летняя Виктория поделилась во время оздоровления и психологической реабилитации в лагере "Блогер Кемпи" программы "Ринат Ахметов – Детям".

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24 февраля 2022 года семья очнулась от громкого звука. Улица была в дыму, исчезла любая связь. Соседи говорили, что уехать уже невозможно.

"Маме говорят – рожайте дома, а у нас нет ничего, даже воды. Потом знакомые сказали, что есть 5 минут, чтобы уехать. Я взяла только одни джинсы, футболку и телефон", – рассказывает Виктория Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

Эту дорогу Виктория запомнит навсегда: вражеская техника, разбитые машины, другие ужасы… Девочка очень переживала за своих брата и сестру, но больше всего боялась за маму, которой становилось все труднее.

"Потом мы увидели наших военных. От них узнали, что нам очень повезло, и мы первые и последние выехавшие из Циркунов", – вспоминает Виктория.

Через несколько дней семья Виктории добралась до Полтавы. Там и родился четвёртый ребенок в этой семье.

История Виктории – по ссылке.

Около 5 тысяч детей, пострадавших от войны, получили отдых, оздоровление и психологическую помощь в детском лагере на Закарпатье в рамках проекта "Мирный отдых детям Украины".

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, собравшего уже более 120 тысяч историй украинцев о войне. Расскажите свою на портале Музея или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.