'Мама, я жива': Фонд Рината Ахметова помог с реабилитацией 20-летней пострадавшей в результате ракетного удара по Днепру

Когда 14 января этого года российская ракета разрушила здание в Днепре, 20-летняя Ева Кононко с бабушкой были дома. Они рухнули вниз с 9 этажа. Бабушка погибла. Еву нашли спасатели и с тяжелыми травмами доставили в больницу. После поправки девушка прошла реабилитацию от Фонда Рината Ахметова.

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Интервью с семьей Евы записал посол Фонда, актер и ведущий Алексей Суханов.

"Я была неподалеку. Я почувствовала. Сердце окнуло, что это попало в наш дом. И я побежала...", - вспоминает мама девушки Инна.

На месте трагедии уже был возлюбленный Евы, Антон. Все пылало и взрывалось, но парень испуганно искал свою девушку среди руины и огня. Ее достали из-под завалов спасатели. Ева получила тяжелые закрытые и открытые травмы, гематомы, переохлаждение. Она позвонила Инне уже после операции и сказала: "Мама, я жива. Я в больнице".

Это был как голос с небес, вспоминает мать. Затем она вместе с Евой отправилась на курс реабилитации от Фонда Рината Ахметова в санаторий "Боржава" на Закарпатье.

"Хочу выразить благодарность Фонду за то, что дал такую возможность моим девушкам стабилизировать свое здоровье, реабилитироваться. Стало лучше благодаря спокойной атмосфере, чистому воздуху, процедурам", - сказал отец Евы Юрий в разговоре с Алексеем Сухановым.

К сожалению, через две недели после интервью семью постигла еще одна беда: Юрий погиб в ДТП.

Несмотря на пережитые ужасы и потери, Еву ждет жизнь, которую не смогла разрушить вражеская ракета. Девушка восстанавливается и делает шаги к счастливой судьбе вместе с любимым, ведь пара решила пожениться.

Напомним, что Фонд Рината Ахметова готов предоставить помощь людям, пострадавшим от обстрелов жилых домов в Украине. Это помощь в лечении, реабилитации и психологическая помощь. Звоните по бесплатному номеру горячей линии 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда http://m.me/AkhmetovFDU