''Мама успела полечить деток?'': как живет маленький сын убитой россиянами врача-онколога из Охматдета

36-летняя Оксана Леонтьева, педиатр Охматдита из отделения пересадки костного мозга, погибла 10 октября прошлого года, когда ехала на работу. Это был день, когда российские военные запустили десятки ракет по Украине, две из них прилетели в самый центр Киева, на перекресток улицы Владимирской и бульвара Шевченко. В этом месте нет никаких военных объектов, никакой критической инфраструктуры, только университет и парк.

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Оксана заживо сгорела в собственной машине, так и не успев в тот день добраться до больницы. Сиротой остался 5-летний сын Гриша. Муж врача умер чуть больше года назад, внезапно в результате оторвавшегося тромба.

О том, как сейчас живет мальчик и родители Оксаны, читайте в материале OBOZREVATEL.

Мальчику подарили квартиру

Перед самым Новым годом 5-летнему Грише Леонтьеву подарили квартиру. На небольшую студию в Ирпене под Киевом по инициативе руководителя стоматологической клиники Антона Резникова и руководителя по коммуникациям Национального института рака Ольги Канской деньги собрали врачи, сокурсники Оксаны, друзья, просто незнакомые люди.

Квартира оказалась в доме, который тоже пострадал во время оккупации, но уже отремонтирован.

"Да, мы уже там были. 31 декабря мы сначала приехали к нотариусу, оформили документы, а потом поехали в новую квартиру. Мы довольны. Мир хоть и жесток, но не без добрых людей, спасибо им", – рассказывает дедушка Гриши Григорий Александрович Леонтьев, отец погибшей Оксаны.

Он говорит, что мальчику новое жилье очень понравилось. Когда все ушли, он сказал деду: "Быстренько поехали домой собирать вещи – и переезжаем".

Однако пока родители Оксаны и маленький сын живут в ее квартире. Туда бабушка с дедушкой перебрались в первый же день трагедии, 10 октября. Оксана погибла после того, как отвела Гришу в садик. Поэтому вечером родные его забрали, сказав, что мама задерживается в больнице.

На другой день тоже сообщили, что мама уже на работе. О том, что мамы нет, Гриша узнал уже после похорон.

"Мы живем в Оксаниной квартире, потому что Гриша привык, там рядом его садик, он знает, где его вещи лежат. Когда он был поменьше, то квартиру называл своим домиком. Так проще для ребенка", – поясняет Григорий Александрович.

Он военный пенсионер, его супруга – бухгалтер. Опекунство на Гришу они уже оформили, власти помогли сделать это быстро и без всяких проволочек. У Оксаны еще есть брат, он женат, у него трое детей. И у них такой уговор, что если с бабушкой и дедушкой что-то случится, то уже заботиться о Грише будет он.

"А мама вернется?"

Новость о том, что мамы больше нет, Гриша воспринял еще пока по-детски. Хотя на маленького мальчика сразу свалилось столько горя. Дедушка говорит, что когда ему сообщили, то губки у него задрожали – и он спросил, а успела ли мама в тот день полечить деток? В начале войны он бывал у Оксаны в отделении Охматдит, поскольку садики не работали. Поэтому имеет представление о больнице. Родные заверили Гришу, что мама все успела.

"У него пока еще нет понимания слова "навсегда". Он поинтересовался, где машина. Я ему сказал, что она сломалась – и ее забрали. Как-то он попросил показать ему место, где погибла мама. Мы съездили туда, я ему объяснил, что прилетела ракета.

Он прекрасно знает, что идет война, что русские фашисты напали на Украину. Он как-то сказал: "Война закончится, Украина победит, все солдаты вернутся домой. А мама вернется?" Мы объясняем ему, что мама и папа сейчас на небе, они ангелы, наблюдают за ним, помогают. Сначала еще у него были вопросы, касающиеся боязни одиночества. Он говорил: "А вот вы станете совсем старенькими и умрете, то я останусь совсем один?" – рассказывает дедушка.

Но Гриша остается маленьким ребенком. Он любит побегать с детьми, покричать. Ходит на секцию, играет в футбол. Рисует, ему купили прописи, он там выводит кружочки, квадратики, готовится к школе.

Еще он на карте может отыскать разные страны, может показать всю Европу, знает, где Китай и даже город Ухань, с которого начался коронавирус.

Училась и много работала

Судя по рассказам коллег, сама Оксана Леонтьева была трудоголиком. "Она много работала. Помню, был случай: в отделении лежал парень примерно 18 лет. Он так и не дождался трансплантации, у него начались осложнения. Оксана последние трое суток была вместе с ним, даже домой не приходила", – говорит Григорий Александрович.

Сейчас родители потихоньку разбирают ее вещи. "Нашли два ящика с бумагами – там распечатаны инструкции к новым лекарствам, протоколы. Она все это изучала по ночам, ребенка уложит и работает. Мы этого сами не видели, только сейчас узнаем", – говорит отец.

После окончания школы Оксана сначала поступила в медицинский колледж, хотела попробовать – понравится ли ей медицина. После окончания сказала, что хочет быть врачом, и поступила в институт им. Богомольца.

Учеба ей давалась непросто. Поскольку отец был военным, то семья переезжала с места на место. Поэтому и музыкального образования ей не смогли дать, училась она в обычных школах, а в медвуз часто приходили дети после специализированных учебных заведений.

И только благодаря своей усидчивости и трудолюбию она прошла первые три курса. Потом, когда началась специализация, то ей стало легче. Правда, училась Оксана платно, даже пришлось платить за ординатуру. Она попала на работу в Охматдет, где заведующим отделением был Олег Рыжак.

"Очень талантливый и сильный руководитель. Он их там гонял, иногда она возвращалась со слезами. Но все это дало свои плоды. Ей нравилась работа. Говорят, что врачи спасают людей, а тут в прямом смысле медики спасают жизни", – вспоминает Григорий Александрович.

Отец говорит, что история о гибели Оксаны, врача, которая спасает детей, разлетелась по всему миру. "Мне присылали видео, как в эстонском парламенте принимали решение признать Россию страной террористом. И один из депутатов там держал портрет Оксаны. New York Times опубликовал репортаж с похорон дочери.

У нас есть дальние родственники в Швейцарии, и мы иногда разговариваем. Так одна родственница рассказывала, что зашла там в парикмахерскую и услышала, как мастер обсуждала с клиенткой историю о гибели украинского врача, речь шла об Оксане. Может быть, ее смерть повлияла на то, что Украине теперь оказывают больше военной помощи, дают танки. Жаль только, что все это идет через кровь и гибель людей", – вздыхает Григорий Леонтьев.