'Мама погибла, я живу без ног': история Дмитрия из Мариуполя попала в музей 'Голоса Мирных' Фонда Рината Ахметова

Во время одного из российских авиаобстрелов Мариуполя двухэтажный дом стал могилой его мамы и ее подруги. Сам он в ту ночь потерял ноги. Свою историю Дмитрий Оселедько доверил Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

В начале вторжения Дмитрий с мамой решили перебраться из квартиры на окраине дома ее подруги в центре города. Казалось, что там будет безопаснее. Сначала пропали свет, связь, газ. Мариуполь регулярно обстреливали из авиации. Чаще это происходило ночью.

"Мясорубка чувствовалась все сильнее. Мы пытались найти зеленые коридоры, но из-за полной информационной изоляции не понимали, действительно ли возможно уехать", — объясняет Дмитрий.

Видео дня

В ночь на 11 марта 2022 года в доме находились 4 человека – Дмитрий, его мама и ее подруга с дочерью. Когда услышали гул самолета, спрятались, как обычно, в ванной. Раздался взрыв. Затем был звук летящей бомбы. Последнее, что помнит Дмитрий – огненная вспышка.

"Моя мама в этот момент лицом в пол ужалась. Соня с ее мамой были немного дальше. Что потом, не помню. Думал, что сплю. Проснулся от крика: "Дима, помоги!". Это кричала Соня".

Соне не станет через несколько часов. Ей было 12 лет. О том, кто и каким чудом довез их в больницу, операцию, осложнения из-за отсутствия лекарства и эвакуации из окруженного врагом Мариуполя, Дмитрий рассказывает по ссылке https://bit.ly/400IRdf

Каждая история о войне важна. Чтобы сохранить память ради лучшего будущего, расскажите свою историю на портале Музея "Голоса Мирных" https://civilvoicesmuseum.org/ или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.