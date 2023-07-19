'Мама, не плачь': 10-летняя девочка с семьей чудом выжила после попадания российского снаряда в дом. Фото

Волонтерская организация "Белые ангелы" эвакуировала из Ямполя Винницкой области 10-летнюю Кристину с семьей. Девочка чудом выжила после того, как вражеский "Калибр" попал в их частный дом.

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Теперь, по информации Нацполиции, ребенок с родителями будет проживать в Киеве, пока их населенный пункт не окажется в относительной безопасности, а дом не будет отстроен. Кристина проявила немалое мужество, когда волонтеры с ней познакомились (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мама, не плачь", – успокаивает девочка мать, хотя сама едва сдерживает слезы, ведь ее прошлой счастливой жизни уже нет. Поврежденный российским снарядом дом не пригоден для проживания, в дыре от обстрела видны изувеченные запыленные игрушки.

По дороге Кристина рассказала полицейским, что учится в пятом классе местной школы, также частично разрушенной в ходе боевых действий. Девочка поделилась, что обязательно хочет вернуться домой, к своим друзьям и учителям.

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