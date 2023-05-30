'Малыш' едет давить оккупантов: Порошенко везет на фронт грузовик Foden, который поднимает 18 тонн. Видео

Петр Порошенко с волонтерами ОО "Дело Громад" подготовил очередную партию техники для фронта. Это – и грузовики DAF, и автомастерские, и бани, и мобильный шиномонтаж, и центр управления БПЛА Poseidon, а также настоящий великан – грузовой тягач Foden.

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Об этом пятый президент рассказал в своем дежурном видеоотчете.

"Автомастерские очень ждут в бригадах наступления. Для того, чтобы поломанная техника восстанавливалась в течение часов прямо на поле боя. Здесь три мастерские. Сзади прицепы – это банно-прачечные комплексы. Тентовые машины. Кунги для управления дронами. И шиномонтаж. Это – платформа для Ушки, чтобы сбивать "шахеды", – рассказал Порошенко.

Но из этой техники выделяется настоящий великан – грузовой тягач Foden, оборудованный мультилифтом.

"Чем больше нас обстреливают ракетами и "шахедами", тем больше размер нашей ярости. 18 тонн снарядов, способных уничтожать россиян, может перевозить этот великан", – говорит Порошенко.

Автомобиль способен в считанные минуты загрузить контейнер с боеприпасами или бронетехнику длиной до 7 метров и весом до 18 тонн — это любая колесная бронемашина, БТР или МТ-ЛБ. Если нужно эвакуировать с поля боя две-три минуты, чтобы затянуть машину на платформу, несколько минут на фиксацию, а затем полторы минуты и эвакуация, объясняют волонтеры.

Порошенко в шутку называет грузовик "малышом" и говорит: таких планируют привезти два десятка.

"Это первый, которого мы привезли, обслужили, подготовили, отремонтировали. Контракт заключен на 20 машин. И это только первый контракт", – сообщил пятый президент. В грузовике стоит мощный двигатель "Роллс Ройс" объемом 12,7 литра.

"Завтра этот "Роллс Ройс" уже будет на передке. Давит оккупантов, не зря у него колеса размером с человека", - замечает Порошенко.

Общая стоимость этой партии техники превышает 10 млн. грн. Средства собирают неравнодушные украинцы из-за ОО "Дело Громад", а Фонд Порошенко удваивает сумму.

"Это наша очередная недельная поставка на фронт. Завтра – в Донецкую область. И не дадим оркам никакого шанса", – говорит Петр Порошенко.