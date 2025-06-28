Мальдивские пейзажи, кратеры Луны и подводный музей: что удивительного можно увидеть на Житомирщине неподалеку Коростеня

Житомирщина остается одним из самых недооцененных туристических регионов Украины. Несмотря на близость к столице, здесь редко ищут вдохновение для путешествий. А зря: область скрывает десятки локаций, которые могут стать достойной альтернативой известным маршрутам.

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В отличие от уже популярного Коростышевского или Дружбовского карьеров, эти места еще не попали в туристические гайды. Здесь пока почти нет туристической инфраструктуры, что позволяет насладиться природой в ее первозданном виде. Ниже – подборка локаций, которые стоит посетить по дороге в Коростень или во время отдельного путешествия по Житомирщине.

1. Затопленный карьер в селе Гранитное

Красивая, ярко-бирюзовая прозрачная вода, живописно затопленные деревья... Это мог бы быть конкурент Черепашинецкому карьеру в Винницкой области, но здесь нет подходов к воде, а склоны берегов страшно замусорены. NB: Навигатор ведет к закрытым воротам предприятия, чтобы увидеть карьер, надо объезжать через село.

Цивилизация: отсутствует. В селе есть магазин, но ближайшая инфраструктура – в Малине или Коростене.

отсутствует. В селе есть магазин, но ближайшая инфраструктура – в Малине или Коростене. Парковка: доступна вокруг карьера, бесплатно.

доступна вокруг карьера, бесплатно. Ночлег: не предусмотрен. Ближе всего – в Радомышле или Коростене, мест для кемпинга нет.

2. Малинский камнедробильный комбинат

В будущем, когда добыча прекратится, здесь возникнет еще одно бирюзовое озеро. А пока это действующее предприятие, но пейзажи здесь – то ли как кратер на Луне, то ли как гигантская чаша вулкана. Космос! Впечатляющие масштабы карьера подчеркиваются контрастом с огромными самосвалами, которые кажутся игрушечными на фоне гигантских спиральных склонов, что создает действительно гипнотическое зрелище.

Инфраструктура: отсутствует. Неподалеку только технические сооружения карьера.

отсутствует. Неподалеку только технические сооружения карьера. Парковка: возможна вдоль дороги поблизости.

возможна вдоль дороги поблизости. Ночлег: не предусмотрен.

3. Подводный музей в Малине

Это уникальное место для любителей дайвинга! В затопленном карьере "Калюжа" с 2011 года существует частный подводный музей. Если решиться на погружение, можно увидеть: мотоцикл-муляж, макет скелета человека, якорь, лодку и многое другое, даже рождественскую елку! Подъезд без нюансов, удобный пологий вход, а вода абсолютно прозрачная! Одно из тех мест, где хочется остаться подольше.

Цивилизация: ограниченная. Неподалеку – частные усадьбы, несколько магазинов в Малине.

ограниченная. Неподалеку – частные усадьбы, несколько магазинов в Малине. Парковка: есть место для остановки. Бесплатно.

есть место для остановки. Бесплатно. Ночлег: гостиниц поблизости нет. Можно остановиться в Малине или выбрать кемпинг-вариант.

4. "Мальдивы" в селе Лесовщина

Финальная точка нашего маршрута – карьерное озеро с невероятно голубой водой, спрятанное в нескольких километрах от дороги в селе Лесовщина. Местные с гордостью называют его "нашими Мальдивами" и с радостью помогают найти дорогу к нему. На картах этот водоем не обозначен, а Google Maps ведет к действующему предприятию. Поэтому сюда стоит отправляться или с точной отметкой на карте, или с талантом знакомиться с местными.

Цивилизация: в селе есть магазин – это максимум.

в селе есть магазин – это максимум. Парковка: проблем с этим нет – остановиться можно просто возле локации.

проблем с этим нет – остановиться можно просто возле локации. Ночлег: условий для ночевки нет. Следует либо вернуться в Житомир или Коростень, либо остановиться в палатке.

И помните: ответственный туризм начинается с уважения к природе. Не оставляйте после себя мусор – оставляйте только хорошие воспоминания.

Приятных путешествий по Житомирщине!