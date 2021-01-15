Макаки научились различать дорогие вещи у туристов на Бали
Ученые выяснили, что макаки способны определять дорогие предметы у туристов, чтобы украсть их и выкупить за еду.
Эксперты из Университета Летбриджа в Канаде и Университета Удаяна в Индонезии изучили группу взрослых диких длиннохвостых макак на Бали, пишет Mirror.
В ходе исследования выяснилось, что таблетки, телефоны и солнцезащитные очки относятся к тем объектам, которые приматы склонны хватать, поскольку знают, что владельцы будут отчаянно пытаться вернуть их. Специалисты пришли к выводу, что макаки могут требовать закуски соответствующей ценности.
По мнению ученых, животные продемонстрировали "беспрецедентные процессы принятия экономических решений".
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, ученые раскрыли, каким мог быть последний общий предок обезьян и людей. Они обнаружили окаменелости ранее неизвестного вида примата, который жил 11,6 миллиона лет назад в миоцене.