Магнитные бури и перезагрузки: астролог сказала, чего ждать в субботу

В субботу, 16 ноября, нас ждет день, полный покоя и возможностей для отдыха, прогнозирует астролог и таролог Исита Гая. По ее словам, в этот день люди могут чувствовать усталость и расстройство, что может быть следствием магнитных бурь и вспышек на Солнце.

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В такие периоды особенно важно поддерживать здоровый баланс в организме, поэтому астролог рекомендует пить больше воды. Это поможет гармонизировать состояние тела и разума, способствуя перезагрузке.

Исита Гая призывает позволить себе отдых, чтобы дать телу возможность восстановиться. По ее словам, отдых в этот день поможет достичь гармонии и добавит энергию. Кроме того, суббота – день, посвященный Сатурну, который, по мнению астролога, делает этот день особенно благоприятным для добрых дел. В частности, она рекомендует помогать нуждающимся и кормить бездомных животных, что, по словам Иситы, создает положительную карму.

Астролог советует в этот день быть отзывчивыми к просителям, особенно к просящим милостыню. Помощь таким людям в субботу, по словам Гаи, способствует хорошей карме и "отдаче" со стороны Сатурна. Она отмечает, что игнорирование помощи может впоследствии отозваться кармическими вызовами. Позитивная карма в этот день также помогает создать прикормку птиц на улице.

Исита Гая рекомендует обратить внимание на духовное развитие и провести этот день в гармонии с собой. Особенно она советует прочитать книгу Роберта Свободы "Величие Сатурна", что, по ее мнению, способствует исцелению кармы Сатурна для людей, у которых есть нарушения с этим аспектом в натальной карте. Она отмечает, что это издание поможет многим обрести внутреннее спокойствие и укрепить свою карму.

Суббота, по ее словам, также день, когда следует избегать споров и выяснения отношений. Астролог рекомендует не ссориться и не обмениваться вещами из-за порога, ведь это может повлечь за собой энергетические искажения. Она отмечает, что порог – это своего рода портал и передача вещей через него может нести нежелательные энергетические влияния.

Исита Гая советует общаться с близкими лично, непосредственно подходя к человеку. По ее словам, обмен энергией, происходящий через непосредственный контакт, чище и не поддается искривлению. Это касается даже простых бытовых разговоров, особенно происходящих на пороге дома.

"Порог - это портал, каждая дверь и каждый порог - это портал, и конечно когда мы выходим за порог, мы попадаем в другую атмосферу, в другое помещение. То есть мы проходим через портал в прямом смысле. Энергия которую мы отправляем, может искажаться. Поэтому если вы хотите поговорить, я рекомендую вам не говорить через порог, а подойти ближе к человеку и сказать все, что вы должны ему сказать", – объяснила астролог.

Астролог также подчеркивает, что суббота будет подходящим днем для духовных практик, способствующих очищению мыслей и кармы. Отдых и покой в этот день, по ее мнению, способствуют личной перезагрузке.

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