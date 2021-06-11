Мачеха вывезла 4-летнего малыша за 200 км и бросила на произвол судьбы, пока его отец воюет на Донбассе. Фото и видео

Женщина из Одесской области увезла четырехлетнего пасынка в Херсон и бросила на вокзале. Таким образом она решила отомстить своему мужу, который несет службу в ВСУ и доверил ей сына от предыдущего брака.

Как сообщает "Сегодня", отец ребенка отправился служить в зону ООС, а сына оставил на свою жену, которая не является его родной матерью. Несколько дней назад мужчина поссорился с любимой во время телефонного разговора, и женщина сорвала свою злость на ребенке.

Камеры видеонаблюдения в Херсоне зафиксировали, как женщина заводит ребенка в помещение станции, а через несколько минут вышла сама на улицу и спокойно села в маршрутное такси.

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"Неизвестная женщина, которая вышла из маршрутного такси, оставила мальчика и вернулась в маршрутку и уехала в неизвестном направлении", – рассказала пресс-секретарь Нацполиции в Херсонской области Татьяна Скуба.

Маленький Тимур, так зовут мальчика, провел несколько часов на вокзале, пока на одинокого ребенка обратили внимание посторонние и вызвали милицию. Копы увезли напуганного малыша в больницу, где его осмотрели медики. Выяснилось, что ребенка били.

"На лице у ребенка синяки, по телу тоже синяки. По словам мальчика, мама била его палкой", – сообщила заведующая педиатрическим отделением Светлана Новоселова.

Дедушка Тимура, которого правоохранители разыскали через соцсети, рассказал, что мать мальчика умерла, а отец военнослужащий. Год назад мужчина сошелся с другой женщиной и оставил на ней сына, когда поехал служить в Мариуполь.

Мальчика передали дедушке с бабушкой, а его 23-летнюю мачеху разыскивают. За то, что оставила ребенка в опасности, ей грозит до 5 лет заключения.

Напомним, суд вынес приговор женщине, которая до смерти избила 4-летнего сына

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