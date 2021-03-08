Я ненавижу 8 марта. Это наиболее лживый и лицемерный праздник. Даже 9 мая отдыхает в сравнении. И уже лет 15 я в это время пишу об одном и тоже.

Потому что этот период – между Святым Валентином и Кларой Цеткин, – кровь из глаз. Когда не только собственные мужчины, а и наделенные властью мужи начинают петь дифирамбы женщинам за то, что они родились женщинами. Хранительницами. Вдохновительницами мужчин. Матерями. Женами. Цветы, подарки, штамповано-привычные слова безо всяких смыслов и значений.

И огромное количество женщин искренне ненавидит таких, как я. За то, что мы "хотим отобрать у них праздник". Посягаем на святое. Выдергиваем с уже протянутых рук букеты и пахучие Шанели. Претендуем оставить женщин без праздничной яичницы и кофе в постель утром 8 марта.

Особенно "продвинутые" люди рассказывают о том, что 8 марта в Нью-Йорке состоялся "марш проституток", и именно поэтому "проклятые феминистки" придумали в этот день бороться за права женщин. А каких прав им не хватает?!

И власть в этом задает тренды. Весьма сомнительные.

Окозамыливающие спичи с улыбками на устах звучат от сельских голов и до президента страны. О нежных и сильных, о любящих и заботливых. О том, что "женщина может все, потому что хоть мужчина и голова, а она точно шея". Ну и другой бред, который годами звучит 8 марта.

А в это время UNFPA фиксирует, что от домашнего и гендерно обусловленного насилия в Украине страдает более 1 миллиона женщин. Это каждая двадцатая, включая младенцев женского пола. Эксперты говорят о каждой 10-й женщине в возрасте от 18 лет. А еще есть экономическое, психологическое, сексуальное и другие виды насилия.

Понимаете, в это время, когда вы читаете мой пост, женщины страдают от физической или психологической боли!

Но 8 марта тот, кто бьет и унижает, принесет цветы. И та, которую бьют и унижают, скорее всего, возьмет. И вздохнет: ну, он же бывает нормальным...

За 2019 в полицию поступило 142 тысячи сообщений о домашнем насилии и было составлено 107 тысяч протоколов.

В 2020 году увеличилось количество обращений. На 66 процентов! В том числе и через карантин, когда люди оказались ограниченными границами собственных квартир и домов. По данным Минсоцполитики, в числе всех обращений о домашнем насилии – большинство от женщин: 86 процентов, мужчины – 12 процентов и 2 процента – дети.

И хуже всего, по-моему, то, что по статистике и опросам, судьи и полиция смотрят на случаи насилия очень толерантно. Семейные дела – это дела двух. Примерно так. Приходите к нам, когда вас убьют.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.