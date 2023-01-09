'Люди замерзают, а розданные обогреватели приводят к пожарам': мэр Мариуполя рассказал о катастрофической ситуации в оккупированном городе

Во временно оккупированном русскими войсками Мариуполе ситуация просто катастрофическая. Местные жители замерзают от холода, а розданные обогреватели приводят к пожару.

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Об этом рассказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко. Он отметил, что все попытки оккупантов начать отопительный сезон не дали никакого результата.

Причиной тому стала уничтоженная самими же захватчиками критически важная инфраструктура.

"Люди живут в ужасных условиях. Они замерзают. Мы видим много сообщений и фотографий в соцсетях, где люди умоляют о помощи", – добавил мэр.

Бойченко также рассказал, что для обогрева оккупанты и их приспешники раздали части жителей обогреватели. Однако в городе наблюдаются проблемы с электроснабжением. В этой связи, когда люди начали ими пользоваться, начались пожары. Мэр подчеркнул, что в результате этого гибнут люди.

"С начала так называемого "отопительного сезона" произошло более 300 пожаров. Десятки человек погибли", – отметил он.

Напомним, во временно оккупированном и разрушенном войсками РФ Мариуполе местные жители продолжают выживать в сверхсложных условиях. В канун Нового года и Рождества они вынуждены стоять в длинных очередях за горячей пищей вместо того, чтобы готовиться к праздникам.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали печальное сравнение того, каким было Рождество в Мариуполе в 2021 году, а каким – в 2022 году. Еще год назад тысячи счастливых людей гуляли украшенным рождественскими декорациями по городу, а теперь они находятся на грани выживания.

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